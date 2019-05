Terugblik: Hoe was de piek van de drugsoverlast in Glanerbrug?

Door: Mirjam Haven en Ruud Dilling

We lopen met Jeroen over Bultserve, het park op loopafstand van het station in Glanerbrug. Verderop zijn wat kinderen aan het fietsen, eendjes lopen richting de vijver en het zonnetje schijnt. Een idyllisch plekje haast, maar dat was twee jaar geleden wel anders.

Glanerbrug (Foto: RTV Oost)

Wat was het moment dat je dacht, nu kan het niet meer?

"Overdag werd gebruikt, mensen waren aan het shotten, dealers open en bloot aanwezig. Het ging maar constant door, nergens bang voor. Het heeft me behoorlijk geraakt, ik was echt ontzettend kwaad."

Hoe was het hier toen?

"Als je twee jaar geleden zag je heel duidelijk dat de bosjes heel hoog stonden, mensen gebruikten daar gewoon heroïne, dat zag je gewoon. Op de parkeerplaats werd overdag gedeald, terwijl kinderen aan het spelen waren. Brutaal, agressief waren ze."

Dealers en spuiten waren het normale beeld in Glanerbrug (Foto: RTV Oost)

Nou ben jij een grote vent, maar ben je dan niet bang?

"Nee nooit. Maar het waren wel agressieve types. Ze werden ook agressiever, ik heb zelf ook een ervaring gehad. Ik werd met de dood bedreigd, waarop de politie die man aanhield. 'Wat zit je nou te kijken', zei hij. Met een Amsterdams accent, of misschien een Rotterdams accent. 'Als de politie straks weg is', zei hij, 'dan schiet ik je dood'."

Hij zei, als de politie straks weg is, dan schiet ik je dood Jeroen Sluik

Je bent inmiddels gestopt met het team, waarom?

"Mijn doel was behaald, om de overlast in elk geval beheersbaar te maken. Daarbij moet je wel bedenken dat elke minuut vrije tijd die ik had in die jaren, ik kwijt was aan het team. Geen spijt van, maar het was goed zo.

Bekijk de hele video op YouTube

Hoe is het dan toch gelukt om de drugsdealers de baas te worden?

"Het geheim is eigenlijk, de samenwerking met de burgers, de politie en de gemeente. Zeg maar de drie-eenheid. Ik kreeg al snel aanmeldingen van heel veel mensen uit het dorp. We hadden een paar postadressen, waar mensen in de gaten werden gehouden, woningen waar gedeald werd. Foto's hebben we verzameld, lijntjes blootgelegd van het drugsnetwerk. We hebben echt een dossier opgebouwd en dat op een gegeven moment naar de politie gebracht en gezegd: hier kun je wat mee."

De inwoners hebben daarmee een belangrijke rol gespeeld in het aanpakken van de overlast, maar was er dan geen zorg dat er een soort van ‘eigen rechter’ gespeeld werd?

"We hebben echt het vertrouwen moeten krijgen dat we niet gingen handhaven, dat is de rol van de politie, maar dat we echt gingen ondersteunen. Door de inzet van ons als burgers hebben ze huizen kunnen sluiten en de drugsproblematiek kunnen aanpakken."

Soms maken ze zo'n gebaar, dan gaan ze met hun vinger langs hun keel anonieme tipgever

De samenwerking met de burgers heeft wel een schaduwzijde. Niet alleen werd Jeroen met de dood bedreigd, meerdere tipgevers en fotografen van drugsdeals zijn bedreigd. Wij spraken met een aantal, maar uit voorzichtigheid willen zij niet herkenbaar of herkenbaar in beeld. "Dealers zijn niet blij met ons. Soms maken ze dan zo’n gebaar, gaan ze met hun vinger langs hun keel", laat één van hen weten.

De politie erkent de problematiek. Maar de tipgevers willen zélf niet stoppen. "Je kunt niet met z'n allen de andere kant opkijken. Dan ben je niet meer de baas in je eigen land."

