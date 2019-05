Maandelijks tot zeven geweldsincidenten in Duitse 'drugstrein' Glanerbrug

Door: Mirjam Haven en Ruud Dilling

Silke Schwettlick van Deutsche Bahn werkt al jaren op het traject tussen Nederland en Duitsland. Ze heeft al van alles meegemaakt en kan de passagiers zowel in Duits als in Nederlands aanspreken: “Soms zeggen ze dan tegen mij dat ze geen Duits spreken. Als ik dan Nederlands tegen ze begin te praten en ze gaan moeilijk doen, dan weet ik dat ik de politie kan gaan bellen.”

Tot zeven geweldsincidenten per maand in de trein Thomas Wensing

Geweld in de trein komt geregeld voor, weet ook Thomas Wensing, Referentenmanager van Deutsche Bahn: “Vooral geweld tegen onze medewerkers, onze machinisten, conducteurs, is de afgelopen maanden sterkt toegenomen. Geregeld komt het tot vijf tot zeven geweldsincidenten per maand.”

De tekst gaat verder onder de video.

Wil je de hele reportage zien? Kijk de video op ons Youtube-kanaal.

Niet in je eentje controleren

Om niet alleen te staan in de trein krijgt Silke nu geregeld gezelschap van controleurs uit Nederland, bijvoorbeeld Rik, buitengewoon opsporingsambtenaar van Keolis. “Waarom heb je nou niet even een kaartje gekocht?” Rik vraagt het aan een vrouw die naarstig in haar tas aan het zoeken is. Ze veegt haar haren uit het gezicht: “Ja maar ik wilde eerst kijken of mijn ov-kaart..” Het kabaal van de trein overstemd haar.

Als we Rik even later spreken, schudt hij zijn hoofd. “De gebruikelijke smoesjes he. Ik kan er wel honderd opnoemen, honderden smoesjes. Maar we gaan even kijken of deze mevrouw kan betalen bij de automaat, dat kan in deze trein.”

Samenwerking met justitie

Thomas Wensing is tevreden met de start van de aanpak: "Grensoverschrijdend drugsgebruik heeft bij ons nu de aandacht. De samenwerking functioneert goed met de Nederlandse Justitie, de Nederlandse partners zoals de NS. We overleggen samen, zodat we direct maatregelen kunnen nemen als er zich moeilijkheden voordoen.”

Het belangrijkste is dat ik 's avonds weer veilig thuiskom. Silke Schwettlick, Duitse conductrice

De controle is belangrijk onderdeel van het terugbrengen van de drugsoverlast in Glanerbrug, maar Silke weet wel wat voor haar het belangrijkste is: “Dat zeg ik ook altijd als ik thuis wegga. Eigen veiligheid is het allerbelangrijkste, dus hoe dan ook zorg ik dat ik gewoon ’s avonds weer thuis komt.”