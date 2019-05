Agenten op drugscontrole in Glanerbrug, wij mochten mee

Door Ruud Dilling & Mirjam Haven

"Zag jij die twee ook?" Richard kijkt vragend naar zijn collega Nico. We rijden rondjes door Glanerbrug, van de ene 'hotspot' naar de andere. "Met die rugzakken bedoelde je? Ja, ik denk dat het mogelijk types voor ons zijn. We volgen even." Snel kijken we over onze schouder, in de verte ontwaren we twee wandelaars, half lang haar met rugtassen op. Ze waren ons niet direct opgevallen.

Richard en Nico zijn twee van de agenten die controleacties houden op drugs. Vaak in combinatie met collega's uit Duitsland én met onherkenbare politieauto's: "Als wij ze nu volgen in deze herkenbare wagen, dan zijn we zo kapot." De controles zijn sinds eind van het jaar geïntensiveerd, omdat er door het drugsgebruiksverbod meer handvatten zijn voor de politie om in te grijpen.

Richard grijpt naar zijn portofoon. Hij roept collega's op in burger. "Kunnen jullie twee mogelijke junktypes een staartje geven? Ze lopen in de buurt van de Kerkstraat." Hij kijkt om naar ons op de achterbank: "Zo weten we welke route ze lopen en wat ze gaan doen. Wij kunnen ze niet te lang volgen."

We kijken om ons heen. Naast een paar schoolkinderen en een moeder op de fiets, zien we niemand. Hoe doe je dit? Hoe herken je de junkies? "Ze lopen vaak schichtig. En ze staan vaak stil als we langs komen rijden en kijken ons dan na. Dat is wel afwijkend gedrag", legt Nico uit. Ook hebben de gebruikers vaak wat ingevallen gezichten en lopen ze bepaalde routes. "Je probeert patronen te ontdekken. Waar lopen ze naar toe? Dat geeft je ook een indruk van waar ze hun drugs halen."

De portofoon kraakt. De collega's die de twee in een onherkenbare auto gevolgd hebben, melden zich: "We zien het koppeltje, ze lopen nu in de buurt van de pinautomaat van de Rabobank." Nico keert de auto. We gaan erop af.

De politie gebruikt de controles ook om informatie te verzamelen. "Dan gaan we wel het gesprek aan, maar vooral om te kijken wáár de drugs vandaan komt." Met genoeg informatie kan de politie zicht krijgen op een zogenoemd 'gebruikershuis', een huis waaruit gedeald wordt. Als er dan voldoende aanleiding is, kan de burgemeester het pand sluiten. Dat gebeurde in Glanerbrug inmiddels vier keer.

"Dan zie je toch dat bestuursrechtelijke maatregelen sneller genomen kunnen worden dan strafrechtelijke", aldus Richard. "Voor een arrestatie heb je toch vaak veel meer bewijs nodig, informatie. En we zijn er natuurlijk om boeven te vangen, maar onze focus ligt echt op het verminderen van overlast voor de inwoners. Die ellende moet dan echt voorbij zijn."

We zijn inmiddels in de buurt van de twee 'vermoedelijke junktypes'. Richard en Nico parkeren de auto en spreken de twee mannen aan. Het gesprek dat gaat over in het Duits. De twee moeten hun identiteitsbewijzen laten zien. Ze blijken op weg naar de coffeeshop 'The Grasshopper.' Na een kort gesprekje mogen de twee doorlopen. "Ze komen uit Polen, ze hadden duidelijk niets kwaad in de zin."

Om het de dealers van harddrugs moeilijk te maken, zit de politie in Glanerbrug ze zoveel mogelijk op de huid. Richard en Nico hebben daarvoor ook een speciale tactiek: "We noemen dat vippen, Very Irritating Policing, verdachte personen dus volgen, ze het moeilijk maken." De filosofie komt er op neer dat je daarmee misschien geen arrestaties verricht, boeven vangt, maar wél de overlast voor inwoners vermindert.

De aanpak van het sluiten van zogenoemde gebruikershuizen heeft effect gehad, maar dat hebben de drugsdealers ook opgemerkt: "Ze hebben hun tactiek aangepast. Het wordt veel meer uitgeven, jongens zitten op hun scootertje en gaan het ergens afleveren. Het gebruik op straat is minder zichtbaar. Het gebeurt meer achteraf, in het buitengebied."

Om die drugsdealers te kunnen pakken, het ze lastig te maken, is de politie afhankelijk van tips van inwoners, aldus Richard: "Als politie moet je op het goede moment op de goede plek zijn. Vandaar dat het zo belangrijk is dat burgers melden. En liever niet als het pas een dag later, want dan zijn ze weer weg."

