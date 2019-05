Koning Willem-Alexander op bezoek bij Gezondsheidsdienst voor Dieren Deventer

De koning neemt een kijkje in het moderne diergeneeskundige laboratorium en wordt bijgepraat over het doorgeven van kennis op internationaal niveau over diergezondheid.

Iets voor tien uur kwam de vorst bij GD, waar hij door genodigden werd opgewacht.

Gezondheidsdienst voor Dieren Deventer

In 1919 bundelden Friese veehouders hun krachten om dierziekten in ons land georganiseerd te bestrijden. Nu, honderd jaar later ligt het accent van GD op het verbeteren van de diergezondheid. De organisatie zet diergezondheidsprogramma’s op en voert in Nederland in opdracht van de overheid en de landbouwsectoren de diergezondheidsmonitoring voor rundvee, varkens, pluimvee en kleine herkauwers uit.

Daarnaast beschikt GD over een onderzoeksafdeling met één van de grootste hightech veterinaire laboratoria ter wereld. Hier voeren onderzoekers jaarlijks bijna vijf miljoen laboratoriumbepalingen uit. Monsters van melk, bloed, mest, speeksel en water worden onderzocht op de aanwezigheid van ziekteverwekkers en gestorven dieren worden onderzocht om de doodsoorzaak vast te stellen.