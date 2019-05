Internationale belangstelling voor masterclass piano van Stephen Kovacevich in Enschede

De aanmelding voor de masterclass piano van de beroemde Amerikaanse pianist Stephen Kovacevich is gesloten. Dertig jonge talenten uit binnen- en buitenland gaven zich op. Uiteindelijk krijgen er slechts zes een masterclass van drie kwartier in Muziekcentrum Enschede.

Voor Santiago Juncal, artistiek directeur van International Holland Piano Series en organisator van de masterclass, is het heel speciaal dat Kovacevich naar Twente komt. "Het is een hele grote pianist. Normaal speelt hij alleen in de grote zalen, zoals Carnegie Hall in New York."

Internationale belangstelling

Talenten van over de hele wereld komen binnenkort naar Enschede. Een Turkse pianist die in Berlijn studeert, een talent uit Azië, maar ook studenten van het Conservatorium in Amsterdam. "Hij geeft zelden nog masterclasses. Mensen snappen hoe uniek dit is en het is dus niet gek dat al die aanmeldingen internationaal zijn", zegt Juncal.

De zes masterclasses vinden plaats op 6 juni in Muziekcentrum Enschede en zijn ontstaan door een samenwerking tussen de International Holland Piano Series, Muziekcentrum Enschede, Academia Musica en Delden Klassiek. Als toeschouwer is het ook mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie.