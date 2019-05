Zinkt de solarboat of doet hij het? Testritje op Twentekanaal in Enschede

Het moment van de waarheid vandaag voor de groep studenten die werkt aan de zogenoemde Solarboat van de Universiteit Twente, waar al maanden aan gewerkt is. Voorzichtig tillen ze de boot in het water bij het Twentekanaal, zal hij blijven drijven?

Teamleider Stan van der Wel kijkt er een beetje zenuwachtig bij: "Hopelijk gaat het goed vandaag, want eerder bleek dat de boot eigenlijk niet waterdicht was. En dat is toch wel handig voor een boot."

Moment van de waarheid

Als de boot in het water ligt, klimt schipper Danielle Kruijver erin. Al gauw vaart ze met een mooi vaartje weg. Er klinkt gejuich vanaf de kant. De boot blijkt waterdicht en zinkt in elk geval niet. Via de zonnecellen wordt het motortje aangedreven, waardoor het een zeer milieuvriendelijke manier van varen is.

De boot draagt de illustere naam Blue Manta - een grote rog - en zou uiteindelijk moeten vliegen over het water. Al snel komt Danielle weer naar de kant. Ze is tevreden: "Ja, we gingen toch 17,8 kilometer per uur. Dat is mooi."



Het is nog iets te weinig, want vanaf 20 kilometer per uur zou de boot - als het ware - boven het water kunnen vliegen. Om de winst in Akkrum en Monaco te halen is dat nodig, al is Jasper nu al tevreden: "Winnen, dat is echt bijzaak voor mij."