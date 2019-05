Burgemeester Enschede wil met Pinksteren naar Boekelo: "Misschien wel een goedmakertje"

"Misschien is het wel een goedmakertje", zegt voorzitter Marcel Themmen van de Boekelose Ondernemersvereniging (BOV) met een knipoog. "Het is natuurlijk onze fout geweest om de vergunning te laat aan te vragen, maar hij draagt ons een warm hart toe en wil daarom dit jaar het festival openen."

Principiële zaak

Vorig jaar werd de aanvraag voor de vergunning vier dagen te laat ingediend. Themmen en zijn bestuur hadden toen geen poot meer om op te staan. "Maar het is natuurlijk wel een principiële zaak geweest, het ging om vier dagen te laat. De burgemeester heeft aangegeven dat hij er alles aan wil doen zodat dat in de toekomst niet meer gaat gebeuren."

Zo wil hij de vergunningaanvraag beter in beeld krijgen. "Niet alleen bij ons, maar voor de hele gemeente. Hij wil dat iedereen beter op de hoogte is van de juiste stappen die je moet uitvoeren in de procedure van de aanvraag. Ook moet voor iedereen duidelijk zijn waarom die aanvraag zo belangrijk is, bijvoorbeeld de tekeningen voor de veiligheid."

Feest

Dit jaar moet het op 10 juni weer een groot feest worden. "We hebben meer kraampjes dan ooit. Lokale ondernemers zijn volop actief, we hebben een rommelmarkt, modeshow, een band en natuurlijk een hapje en een drankje."

Ook met de vergunning zit het dit jaar wel goed. "Ik heb er wel voor de zekerheid een paar keer achteraan gebeld", zegt Themmen lachend. "Maar het is in orde. We gaan binnenkort in overleg met de burgemeester op welke manier hij het festival wilt openen. Wij staan er in ieder geval erg positief in!"