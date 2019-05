Home of Eus: Geluk, Geloof en Groeipijn bij GA Eagles zaterdag bij RTV Oost

In een nieuwe serie 'Home of Eus' gaat gaat schrijver, columnist, documentairemaker, maar ook Deventenaar en Go Ahead Eagles-supporter Özcan Akyol op zoek naar antwoorden op zijn vragen. Na het rampjaar vorig jaar staat GA Eagles er nu beter voor dan ooit. Voor ‘Eus’ een goeie reden om in een tweede serie van Home of Eus o.a. eens te onderzoeken of GA Eagles wel klaar is voor een terugkeer in de Eredivisie. Je ziet het eerste deel van het tweeluik op zaterdagavond 18 mei om 17.30 uur bij TV Oost.

Vorig jaar nog beleefde GA Eagles een dramatisch seizoen. De club stond onderin de eerste divisie, de historische stadionmuur viel om en spelers van de tegenstander werden aangevallen op het veld. Hoe het zo mis kon gaan en of ze er bovenop zouden komen, waren prangende vragen van de achterban die in Home of Eus besproken werden. Özcan Akyol sprak met legendes, supporters en clubleiding in alle openheid over 'hun' club.



Wederopstanding

Na een rampjaar volgde de wederopstanding. Go Ahead Eagles begint na een uitstekend seizoen dit weekend aan de play-offs. Maar met deze goeie resultaten ontstaan er ook twijfels: kunnen ze een eventuele rentree in de Eredivisie wel aan? Zijn ze er klaar voor en denkt de clubleiding hier ook zo over? In het nieuwe seizoen van Home of Eus maakt Akyol de balans op. Hij gaat op pad met hoofdpersonen van vorig seizoen en opent deuren die normaal gesloten blijven. Waarachter grootspraak plaats heeft gemaakt voor geluk, geloof en groeipijn.