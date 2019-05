Eeuwenoude brieven uit Hof Espelo naar stadsarchief gemeente Enschede

Het stadsarchief van de gemeente Enschede is sinds vandaag tientallen historische brieven rijker. De brieven zijn een bijzondere aanvulling voor de collecties en archieven, vooral omdat door oorlogen en stadsbranden veel archiefmateriaal en dus veel historische informatie van de stad verloren is gegaan.

Hof Espelo, het landgoed ten noordwesten van Enschede, is het terugkerende onderwerp in de 51 brieven. Het is ook de plek waar het grootste deel van deze brieven tussen de zestiende en negentiende eeuw geschreven werd. Eric Bol (algemeen bedrijfsleider bij Boekhandel Broekhuis) kreeg de brieven uit de nalatenschap van een verzamelaar. Hij overhandigde ze, in het bijzijn van genodigden, aan burgemeester Onno van Veldhuizen.

Protocollen

Veel brieven gaan over notariële zaken en gerechtelijke protocollen, maar ze geven tegelijk een inkijkje in het leven van onder andere Gabriël Davina, de laatste rentmeester of ‘hofmeier’ die vanaf 1748 Hof Espelo bewoonde. De brieven geven daarbij een indruk van de wijze waarop het hof tussen de zestiende en negentiende eeuw onderhouden werd, onder welk gezag en volgens welke regels.

Samen met Landschap Overijssel wordt onderzocht hoe de brieven ingezet kunnen worden bij de historische beleving van de omgeving die Bezoekerscentrum Koetshuis Hof Espelo omringt.



Bewaren om te gebruiken

De brieven bieden door de veelzijdigheid ook kansen om actief te worden benut. Met de missie ‘bewaren om te gebruiken’ wil het Stadsarchief de collectie, samen met bewoners, instellingen en bedrijven, gaan inzetten bij educatie- en participatieactiviteiten en evenementen in de stad.

Vrijwilligers (van de werkgroep Oud Schrift) en medewerkers van het Stadsarchief hebben de brieven de afgelopen maanden bestudeerd en omgezet naar leesbare, digitale tekst. Hierdoor zijn de brieven dan ook online te bekijken en te gebruiken.

De inhoud van de brieven en de connectie met andere archieven en collecties zal de komende maanden verder worden bestudeerd. Ook worden er projecten opgezet om geïnteresseerde bewoners en bedrijven actief bij de collectie te betrekken.



Duitsland

De eerste twee thema’s die opgepakt worden zijn Hof Espelo en Familiebanden met Duitsland. Daarvoor wordt samengewerkt met Koetshuis Hof Espelo (Landschap Overijssel) en Cultuur in Twente (onderdeel van Concordia).

In samenwerking met Cultuur in Twente, die jaarlijks de Culturele Zondagen organiseert, presenteert Stadsarchief Enschede tijdens Die Tolle Woche een activiteit in het kader van stamboomonderzoek en grensoverschrijdende relaties. Twentenaren hebben van oudsher vaak familiaire of ‘genealogische’ relaties met mensen in Duitsland. Mensen die op zoek zijn naar verwanten in Duitsland kunnen daarvoor ook bij het Stadsarchief terecht.