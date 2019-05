Partij voor de Dieren houdt bijeenkomst in Deventer: LTO vraagt om alertheid

"We willen de gemeente er op attenderen dat het evenement plaatsvindt", laat een bestuurslid van LTO Salland weten. "Dan kunnen ze een draaiboek klaar hebben, zodat hier niet gebeurt wat maandag in Brabant is gebeurd."



Maandag bezetten activisten van Meat the Victims een varkenshouderij in het Noord-Brabantse Boxtel. De politie pakte 76 activisten op, de laatsten werden gisteren weer op vrije voeten gesteld.



'Ik heb zelf ook een veebedrijf'

Het bestuurslid van LTO Salland stelde de gemeente persoonlijk op de hoogte, maar wil liever niet met naam genoemd worden in dit artikel. "Ik heb zelf ook een veebedrijf", stelt hij.



De gemeente Deventer laat weten naar aanleiding van de melding van LTO Salland contact met de politie gehad te hebben.



'Wel houdt de politie de boel in de gaten'

"We hebben geen signalen dat hier iets vergelijkbaars als in Brabant staat te gebeuren", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Wel houdt de politie de boel vooraf in de gaten. Als zij reuring zien ontstaan, brengen ze ons op de hoogte."



Ook bij LTO Salland zijn geen signalen bekend over mogelijk acties rondom de bijeenkomst, die gericht is op de Europese Verkiezingen. "Maar je weet niet wat de bezoekers vooraf en nadien van plan zijn," aldus het bestuurslid. "Iets als in Brabant willen we hier absoluut niet zien."



'Stevige signalen'

Overigens is de belangenorganisatie van boeren en tuinders blij met het signaal dat gisteren en eergisteren door de landelijke politiek is gegeven.

"We hebben vertrouwen in de reactie die de politiek gaat geven na wat er allemaal gezegd is. Dat waren stuk voor stuk stevige signalen dat dit niet getolereerd wordt."