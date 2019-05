College geeft Rabobank plek in gemeentehuis Hof van Twente uit angst voor vertrek

"We worden heel veel gewaarschuwd voor ondermijning: het verbinden van de boven- en onderwereld. In dit kader vinden wij het niet wenselijk dat de Rabobank zich vestigt in het gemeentehuis. Wij zeggen niet dat het per definitie gebeurt, maar we willen de schijn vermijden."

Vertrek uit Goor

Volgens de gemeente was er geen alternatief. 'De Rabobank gaf in gesprekken met ons aan dat zij in Goor geen andere huisvestingsmogelijkheden ziet en dat het alternatief was om uit Goor te vertrekken. Het behouden van een bank in Hof van Twente zien wij als maatschappelijk belang. Daarnaast hebben we een zakelijke afweging gemaakt over een goede invulling van de publiekshal', schrijft het college als antwoord op de vragen van de SP.



"Dat vind ik een zwak argument", reageert Kalter. "Onder druk van de bank, dat vind ik sowieso al slecht. Maar het college zegt ook dat het belangrijk is dat de bank in Goor blijft voor mensen die minder digitaal vaardig. In heel veel andere kernen in Hof van Twente is helemaal geen bank meer."



Hofmarketing

Vorig jaar pleitte de SP voor de vestiging van Hofmarketing in het gemeentehuis. Maar dat kon volgens het college niet, omdat 'Hofmarketing een niet-gemeentelijke organisatie is en dus juist niet vanuit het huidige gemeentehuis moest gaan opereren. Dat zou lijken op gemeentelijk bestuur en daarmee kunnen worden vereenzelvigd'.

Dat er nu wel een bank in mag, is volgens de partij niet te verkopen. "Ik vind Hofmarketing een semi-gemeentelijke instelling, want die moeten het wonen, werken en recreëren in Hof van Twente marketen. Dat is een gemeentelijk belang. In de beantwoording van het college staat dat vestiging in het gemeentehuis onterecht de indruk zou wekken dat HofMarketing een gemeentelijke organisatie is. En nu kan er wel een bank in het gemeentehuis komen."