Overijsselse boeren vol afschuw over bezetting boerderij Boxtel: 'Het is crimineel'

Melkveehouder Geertjan Kloosterboer uit Oxe heeft er geen goed woord voor over: eerder deze week bezetten dierenactivisten een varkensstal in het Brabantse Boxtel. De Overijsselse boerensector reageert nu ook vol afschuw. Onder meer de VVD en CDA in Overijssel willen dat er een actieplan komt om boeren tegen deze activisten te beschermen.

Kloosterboer is boos, maar met name onbegrip overheerst. "Ik snap het gewoon niet", vertelt hij. "Ik heb de beelden gezien en ik zie een grote groep mensen inbreken, huisvredebreuk plegen, om hun punt te maken. Dat kan toch niet, het is gewoon crimineel."

Dialoog aangaan

Boerenbedrijven willen juist transparanter zijn, vertelt Kloosterboer. "We willen best de dialoog aangaan, dat is niet meer dan normaal, maar het enige wat de activisten willen is dat we er helemaal mee stoppen. Ja, dan houdt het gesprek al snel op."

Koevoeten

Kloosterboer maakt zich geen grote zorgen dat er binnenkort ook activisten op zijn terrein staan, maar hij bespreekt het wel met zijn gezin. "Ik heb natuurlijk liever dat ze gewoon fatsoenlijk ons opbellen in plaats van dat ze met koevoeten hier de stal openbreken."

Motie

Om boeren beter tegen deze dierenactivisten te beschermen, dienden onder meer de Statenfracties van CDA en VVD gisteravond een motie in, omdat "de dreiging van dierenactivisten op het platteland van Overijssel grote angst veroorzaakt, bij gehele families, inclusief kinderen."

Ook boeren onderling willen samen actie ondernemen. "We hebben veel contact met elkaar. Je ziet dat er wat gebeurt. Ik hoop vooral dat het goede nu boven komt drijven", besluit Kloosterboer.