Vrouwen FC Twente verhuizen naar Het Diekman

De vrouwen van FC Twente voetballen vanaf komend seizoen weer in Enschede. De landskampioen gaat in ieder geval tot en met 2022 trainen en spelen op "Het Diekman" van Sportclub Enschede.

De laatste jaren is er veel te doen geweest om de speellocatie van de FC Twente Vrouwen. Dit seizoen speelden ze op het sportpark van Achilles'12 in Hengelo, en het jaar ervoor bij ATC'65 in dezelfde stad. De beloften van FC Twente hadden dit jaar al eerder hun intrek genomen op Het Diekman, en komend seizoen volgen ook de jeugdteams van de club.

In een persbericht van de gemeente Enschede en de FC Twente Vrouwen reageert voorzitter Hans Siers van de stichting van de club opgetogen: "Het is goed dat er zo snel duidelijkheid is over de nieuwe speellocatie van FC Twente Vrouwen. Samen met de gemeente Enschede gaan we snel aan de slag om die aanpassingen aan te brengen die een goede competitiestart in augustus mogelijk maken. FC Twente Vrouwen dankt bestuur en vrijwilligers van Achilles ’12 Hengelo voor de fantastische samenwerking op hun locatie in het afgelopen jaar. Met hun inzet hebben zij ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van onze landstitel.”

In Hengelo vinden ze het jammer dat de vrouwen naar Enschede vertrekken. “Het was ons vanaf het begin bekend dat dit een tijdelijke situatie zou zijn,” aldus Cristian Kamphuis, bestuurslid van Achilles ’12. “Natuurlijk vinden we het jammer dat we de vrouwen van FC Twente zien vertrekken. Het gaf een mooie impuls aan onze vereniging in het algemeen en het meidenvoetbal in het bijzonder. Maar sportief gezien is dit een logische keuze.”