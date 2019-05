Diny (84) uit Deventer trapte in babbeltruc: "Ik heb er slapeloze nachten van"

"Ze overrompelen je", vertelt Diny vanuit haar appartement in woonzorgcentrum De Bloemendal in Deventer. Op vrijdag 22 maart ging iets voor drie uur haar telefoon.

'Had niks besteld'

"Iemand vertelde dat hij van de post was", vertelt Diny. "Er zou een pakketje voor mij liggen. Ik had helemaal niks besteld maar mijn naam stond erop, werd verteld. Ze wilden dat vandaag komen bezorgen."

Tekst gaat verder onder de foto

De man zocht zijn slachtoffers uit in woonzorgcentrum De Bloemendal in Deventer (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Nog geen vijf minuten later staat er al een man bij haar voor de deur. Hij draagt een jas van PostNL en heeft een pakketje bij zich waar Diny's naam op staat.

1 euro pinnen

"Hij vertelde dat ik 1 euro moest pinnen om te bewijzen dat hij hier was geweest. Dat heb ik gedaan. Maar hij deed raar met de bankpas. Hij hield het onder zijn apparaatje, wreef er overheen en vertelde toen dat hij geen goede verbinding had. Hij wilde ermee naar buiten. Ik zei dat ik mijn pasje terug wilde hebben. Dat heeft hij ook teruggegeven."

Maar het pasje dat hij Diny geeft, is niet haar eigen bankpas. Het is de pas van de onderbuurvrouw, waar daarvoor al iemand met een soortgelijk verhaal aan de deur had gestaan. "Pas toen ik bij de kapper was kwam ik erachter dat hij me een ander pasje had teruggegeven", vertelt Diny.

Ze bekijkt vervolgens meteen haar bankrekening, maar ziet dat het al te laat is. Kort na het bezoek van de nep-pakketbezorger is bijna al het geld van haar rekening gehaald. De pincode heeft de man vermoedelijk afgekeken toen Diny probeerde te pinnen voor het pakketje.

Tekst gaat verder onder de foto

Deze man haalt het geld van Diny's rekening (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

"Ik heb er slapeloze nachten van. Je kunt je niet voorstellen dat je dit overkomen is. Iedereen trapt er schijnbaar in. Ik had het pakje niet aan moeten nemen, maar ze overrompelen je."

De politie blijft waarschuwen voor de babbeltrucs. "Ze zijn zo gehaaid, dit kan eigenlijk iedereen overkomen", zegt politiewoordvoerder Anne Coenen. "Ze komen met een overtuigend verhaal aan de deur, komen op het eerste gezicht betrouwbaar over, je hebt bijna niet in de gaten wat ze doen."

Tekst gaat verder onder de video

'Niks besteld? Pin niet aan de deur'

"Het heeft voor de slachtoffers enorm veel impact", vervolgt Coenen. "Ze kiezen ook bijna altijd kwetsbare, oudere mensen uit. Die moeten vaak rondkomen van een AOW-tje en dan halen dit soort criminelen al het geld van hun rekening, Een goede tip is niet zomaar de deur voor iemand open doen. Heb je niets besteld, pin dan ook nooit aan de deur. Laat het pakketje dan gewoon bij een servicepunt van de post bezorgen. Dan haal je het daar op en kun je controleren of het ook echt voor jou is. We hebben op politie.nl/babbeltruc meer tips staan om dit te voorkomen."

Tips?

Ondertussen is de politie op zoek naar de man die geld opneemt met de bankpas van Diny. Weet jij wie het is? Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer), stuur de politie Deventer een privébercht op Facebook of gebruik het tipformulier. Anoniem informatie delen kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.