Politie zoekt nog steeds getuigen van aanranding meisje in Lemele

Dat gebeurde tussen half zeven en kwart voor zeven 's avonds. Het meisje fietste vanaf restaurant De Nieuwe Brug naar de Beukenallee. Ter hoogte van de oversteek met de N347 werd ze lastiggevallen door de man.

Onderzoek

"De afgelopen maanden is er veel onderzocht", zegt Coenen. "Er is technisch onderzoek gedaan en we hebben kort na de aanranding ook een passantenonderzoek verricht, maar we zoeken nog extra getuigen."

Passantenonderzoek na de aanranding in Lemele (Foto: GinoPress)

"Als er mensen zijn die op die vrijdagavond in de omgeving van de Beukenallee zijn geweest, en diegene heeft nog geen contact met ons gehad, dan willen we die heel graag spreken. Ook willen we weten of iemand heeft gezien dat er tussen half zeven en zeven uur personen zijn weggereden vanaf de Beukenallee."

Daarnaast willen we weten of mensen iets bijzonders hebben gezien bij het houten hek aan de Beukenallee", vervolgt Coenen. "Of dat er mensen zijn die het slachtoffer die avond hebben gezien. Als iemand antwoord heeft op één of meerdere van die vragen, neem dan contact met ons op."

Wie heeft iets opvallends gezien bij dit hek aan de Beukenallee (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Tips?

Bel de opsporingstiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer), stuur de politie Ommen een privébericht op Facebook of gebruik het tipformulier. Wil je niet dat de politie achter je gegevens komt? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.