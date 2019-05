Slachtoffer babbeltruc Enschede: "Je voelt je zo onveilig in je eigen huis"

Ze leek zo vriendelijk. Kwam met een taart aan de deur omdat ze zich wilde voorstellen als nieuwe buurtbewoonster. Maar toen de vrouw de deur uit was bleek dat ze maar voor één doel had aangebeld bij een huis aan de Ververstraat in Enschede: de bewoner beroven. Het 79-jarige slachtoffer heeft er nog altijd veel last van.

Het is Bevrijdingsdag, zondag 5 mei. In de Ververstraat in de wijk Pathmos gaat 's middags om vier uur de deurbel bij de 79-jarige bewoner. Als hij open doet, ziet hij een vrouw voor de deur staan.

'Trakteerde op gebak'

"Ze vertelde dat ze de nieuwe buurvrouw was", zegt de man die anoniem wil blijven. "Ze zou op de hoek komen wonen en vroeg of we even samen koffie konden drinken. Zij trakteerde op gebak, ze vertelde dat ze dat zo doen in Hongarije."

Eenmaal binnen krijgt de man steeds meer wantrouwen, omdat de vrouw vreemde verhalen ophangt en rare vragen begint te stellen. Hij vraagt haar te vertrekken. Dat doet ze na een tijdje ook.

Vrouw loopt naar boven

"Maar even later ging weer de deurbel", zegt de man. "Stond ze weer voor de deur. Ik vroeg wat ze nu weer kwam doen." De vrouw werkt zichzelf naar binnen en loopt naar de gang. "Ik dacht dat ze de jas ging ophangen, maar toen hoorde ik haar ineens naar boven lopen."

Hoewel de man moeilijk ter been is gaat hij meteen achter haar aan. "Zat ze op de rand van mijn bed. Ik zei wegwezen, en nou rap, want ik gooi je van de trap." Op dat moment ziet de man dat er nog een vrouw op de bovenverdieping staat. "Tegen haar zei ik ook wegwezen, toen zijn ze weggegaan."

Babbeltruc

Helaas voor de man niet met lege handen. Ze hebben zijn bril en ook geld uit het huis gestolen. "Het is weer een klassieke babbeltruc", aldus Anne Coenen van de politie. "Een vrouw komt met mooie praatjes aan de deur bij een oude man die slecht ter been is. Op het moment dat de man het even niet in de gaten heeft, doet zij de deur open voor haar handlangster die op zoek gaat naar waardevolle spullen."

"Je voelt je gewoon onveilig in je eigen huis", vertelt de man. "Ik heb er heel veel last van. Als ik boven kom kijk ik eerst alle kamers na. Het is een verschrikking als je dat meegemaakt hebt."

Signalement

De vrouw die met de taart aan de deur kwam is ongeveer 40 jaar oud en 1.70m lang. Volgens de man had ze een Zigeuner-uiterlijk en had ze zwart haar dat ze in een klein staartje droeg. Verder had ze een zwarte legging en een grijze jurk aan tot boven de knieën en een bomberjack. Ook had ze een zwarte tas bij zich met gouden kettingen erin.

De vrouw die later binnenkwam is een stuk ouder, ongeveer 60 jaar. Zij is klein, ongeveer 1.60m en had ook een Zigeuner-uiterlijk. Ze droeg die middag een gebreid rond hoedje.

Tips?

Heb je de vrouwen op 5 mei door de wijk Pathmos zien lopen? Weet je wie dit zijn? Alle tips zijn welkom bij de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer). Je mag de politie Enschede ook een privébericht sturen op Facebook, of gebruik het tipformulier. Weet je iets, maar wil je niet dat de politie achter je naam of nummer komt, bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.