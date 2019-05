Heracles Almelo ontmoet FC Utrecht in play-offs na nederlaag bij PSV

Heracles Almelo heeft het eredivisieseizoen afgesloten met een 3-1 nederlaag bij PSV en daardoor eindigt de ploeg van Frank Wormuth op een knappe zevende plaats. In de play-offs om Europees voetbal is FC Utrecht nu de tegenstander.

Met zeven wijzigingen in de basiself schoot Heracles uit de startblokken in Eindhoven, want al na 26 seconden moest doelman Zoet de bal uit zijn doel halen. Van der Water stuurde Konings weg, die van dichtbij koel bleef en binnen schoof. Halverwege de eerste helft was Drost zelfs dicht bij de 0-2, maar de middenvelder kon net niet tot schieten komen.

Droste

Diezelfde Drost kon even later een Eindhovens doelpunt voorkomen door een kopbal van De Jong van de lijn te halen. Een minuut later was het wel raak voor PSV toen een laag schot van Angelino getoucheerd werd door Droste en in het doel verdween, 1-1.

Viergever zet PSV op voorsprong

Vlak na rust kwamen de Almeloërs op achterstand door een treffer van Viergever, die van dichtbij de 2-1 achter Brouwer schoot. PSV, dat het kampioenschap dit seizoen aan Ajax moest laten, kwam vlak voor tijd ook nog op 3-1. Malen bepaalde het slotakkoord door met een geplaatst schot binnen te schieten. Daardoor besluit Heracles het eredivisieseizoen met een nederlaag en is FC Utrecht de tegenstander in de play-offs.

PSV - Heracles Almelo 3-1

0-1 Konings (1)

1-1 Droste (32/eigen doelpunt)

2-1 Viergever (48)

3-1 Malen (89)

Arbiter: Nijhuis

Geel: Dalmau, Rosario

PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab (Sainsbury/89), Viergever, Angelino, Rosario, Pereiro (Gakpo/80), Gutiérrez (Hendrix/73), Malen, De Jong, Bergwijn.

Heracles Almelo: Brouwer; Droste, Knoester, Van den Buijs, Van Hintum; Drost (Duarte/60), Konings (Peterson/74), Merkel; Van der Water (Kuwas/60), Dalmau, Dos Santos.

