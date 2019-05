PEC Zwolle sluit eredivisieseizoen af met doelpuntloos gelijkspel in Breda

In een wedstrijd die in sportief opzicht nergens meer om ging, was de eerste mogelijkheid voor PEC. Thy kon op aangeven van Ehizibue schieten, maar de Duitser zag zijn inzet geblokt worden. De wedstrijd kabbelde daarna voort en viel er weinig te beleven in het Rat Verlegh Stadion. Vijf minuten voor rust kon Namli in kansrijke positie schieten, maar zijn inzet werd gekraakt door Koch. Aan de overkant was NAC vervolgens twee keer dichtbij de openingstreffer, maar Van der Hart wist Rosheuvel twee keer van scoren te houden.

Ook na rust werd het spel er niet beter op in Breda en geloofden beide ploegen het wel. Nakayama was desondanks wel dichtbij de 0-1, maar de Japanner kwam net niet tot een schot. Een kwartier voor tijd kreeg Clement een goede kopkans na een voorzet van Hamer, maar de huurling van Reading kopt net over. PEC kreeg in het vervolg nog goede kansen op de overwinning, maar Leemans en Van Duinen troffen uiteindelijk geen doel en daardoor sluit de ploeg van scheidend trainer Jaap Stam de competitie af met een bloedeloos gelijkspel.

NAC Breda - PEC Zwolle 0-0

Arbiter: Kamphuis

Geel: Te Vrede, Paal

NAC Breda: Van Leer; Karami, Koch, Palmer-Brown, Leigh; Damen, Lundqvist (Van Hooijdonk/76), Kali (Azagarri/46); Rosheuvel, Korte (Te Vrede/46), El Allouchi.

PEC Zwolle: Van der Hart; Ehizibue, Lachman, Nakayama, Paal; Hamer (Van Duinen/75), Bouy (Leemans/66), Clement; Namli, Thy (Van Crooij/61), Elbers.

