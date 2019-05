Nijkamp schakelt door naar vijfde keuze: "Ook Stuivenberg wordt geen trainer"

"We hadden vier kandidaten en op basis daarvan hebben we voor één kandidaat gekozen, dat was onze droomkandidaat Maurice Steijn", legt Nijkamp uit. "Daarmee hebben we de andere drie min of meer afgezegd. Dan is het vervolgens niet goed om terug te komen en Albert Stuivenberg te vragen of hij toch zou willen." Hij erkent dat PEC daardoor nu bij de vijfde keuze uitkomt. "Dat klopt, maar ik denk nog steeds dat er voldoende interessante trainers rondlopen in voetballand die goed bij PEC Zwolle passen."

Arbeidsvoorwaarden

De onderhandelingen met topkandidaat Maurice Steijn liepen uiteindelijk stuk om de financiën. "We zijn in onderhandeling gekomen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en daar zijn we helaas niet uitgekomen. Dan moet je durven om de stap te zetten om er een punt achter te zetten. Dat hebben we gedaan en nu gaan we kijken of er andere kandidaten zijn", aldus Nijkamp.