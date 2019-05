Steijn had meer tijd nodig: "PEC wilde wat sneller presenteren"

"We hoeven niet helemaal in detail te treden voor de redenen, maar feit is dat ik een heel goed gesprek heb gehad met de mensen van PEC en ik daarvoor open stond", stelt de oefenmeester van VVV. "Uiteindelijk kom je gisteren tot de conclusie dat je er niet uitkomt. Dat kan ook gebeuren. Ik wens Zwolle het allerbeste, want het voelde heel goed met de mensen waarmee ik gesproken heb. Maar ik zit hier ook heel goed en ik hoop dat we volgend seizoen allebei een heel goed seizoen meemaken."

Tijdsdruk

Hij vervolgt: "Het gevoel was goed, alleen ook een beetje door de tijdsdruk had ik langer nodig en Zwolle wilde toch wat sneller presenteren. Dan kom je er op een gegeven moment niet uit. Het is goed zo", aldus Steijn.