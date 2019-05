Dubbel gevoel bij Konings: "Je verliest, maar wel heerlijk dat ik scoor"

Heracles ging woensdagavond in de laatste wedstrijd van de eredivisie met 3-1 onderuit bij PSV. Toch kwam de ploeg razendsnel op voorsprong, want na 26 seconden was het al raak via Joey Konings.

"Het was een heerlijk begin", lachte de aanvallende middenvelder na afloop. "Ik heb hier tien jaar gespeeld dus dat is wel heel mooi. Met Donyell (Malen, red.) heb ik nog een goede klik dus die kwam even naar me toen om te vertellen dat het een goeie goal was", zegt hij. "Er overheerst geen trots gevoel want je verliest. Maar ik scoor wel dus dat is wel heerlijk."

FC Utrecht is de tegenstander van Heracles in de play-offs en daar kijkt Konings naar uit. "We gaan er met een goed gevoel naartoe. Ik denk dat we gewoon kunnen winnen en dan zien we wel verder. We moeten het doen voor de fans dus we gaan ervoor."