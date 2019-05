Raalter speelparadijs moet safaritent van de gemeente weghalen

De safaritent is volgens de gemeente een bouwwerk en dat mag niet op de minicamping staan. Er is geen vergunning voor verleend en die zou ook nooit verleend worden, zegt Raalte. Er rest nog maar één gevolg, vindt de gemeente: weg ermee.



Gevolgen voor gasten? 'Niet zo veel'

Aan het begin van het kampeerseizoen komt dit bericht ondernemer Erwin Pronk natuurlijk slecht uit. Maar hoeveel gevolgen het heeft voor gasten die de tent gereserveerd hebben? "Niet zo veel", zegt hij.

Pronk zegt dat hij in overleg is met de gemeente over de zogeheten ‘last onder bestuursdwang’ die hem is opgelegd. "Zolang we in overleg zijn, kan ik er in de media niets over zeggen", aldus Pronk.



'Termijn in de praktijk haalbaar'

De gemeente Raalte laat weten dat ze verwacht dat de safaritent 'gewoon' voor 1 juni door de eigenaar verwijderd wordt.

"Dit is een termijn die in de praktijk haalbaar is, aangezien het een safaritent betreft die eenvoudig te demonteren is. Wij gaan ervan uit dat de safaritent voor de gestelde datum verwijderd is."