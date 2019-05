Muziekcafé The Livingroom in Zwolle verkocht: "Geen toekomst op deze locatie"

Het Zwolse muziekcafé The Livingroom is gisteren verkocht. Vorige maand besloot de gemeente dat er in het café niet langer 'versterkt' live muziek gespeeld mocht worden. Dat besluit volgde op aanhoudende klachten van geluidshinder van een bewoner uit een naastgelegen appartementencomplex.

Na het intrekken van de vergunning volgde in april een actie onder de noemer 'Make Noise For The Livingroom'. Veel regionale musici traden vijf dagen achter elkaar belangeloos op, om eigenaresse Anja Louwerse een hart onder de riem te steken en om de gemeente Zwolle duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met het genomen besluit.

De actie veranderde niets aan het intrekken van de vergunning. Gisteren verkocht Louwerse haar café. "Ondanks alle inspanningen de afgelopen jaren en de onvergetelijke ‘Make Noise-week’ is de conclusie dat er voor het behoud van onze muzikale activiteiten op deze locatie te weinig toekomst is", valt te lezen op de Facebookpagina van The Living Room.



Trots

"We hebben elkaar op een prachtige manier ontmoet en samen genoten we van fantastisch goede live-muziek. We zijn jullie onvoorstelbaar dankbaar voor de mooie momenten die we samen in de afgelopen 12,5 jaar hebben beleefd. De steun die we van jullie hebben mogen ontvangen was overweldigend. We zijn trots op wat we samen hebben bereikt en koesteren de mooie herinneringen."

Vanavond is er voor de laatste keer live muziek in The Living Room. Allerlei gasten zijn uitgenodigd voor een zogeheten 'Laatste feessie & dikke band'. Eigenaresse Anja Louwerse is niet persoonlijk bereikbaar voor commentaar. Het is onduidelijk wie de nieuwe eigenaren zijn en wat er gaat gebeuren met het pand aan het Gasthuisplein.