'Winkeliers in Hellendoorn mogen deuren voortaan openen op zondag'

In de gemeente Hellendoorn mogen winkeliers hun deuren iedere zondag openen tussen 12.00 en 18.00 uur. Dat is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, dat zich baseert op de uitkomsten van een enquête onder de inwoners.

De enquête is ingevuld door 3.335 respondenten, van wie een ruime meerderheid een voorkeur uitsprak voor zondagopenstelling.

"We zien dat de koopzondagen die in de afgelopen jaren samen met een evenement plaatsvonden, een goede combinatie waren", laat wethouder Margreet Overmeen – Bakhuis weten. "We zijn en blijven dan ook actief met de winkeliersverenigingen in gesprek om samen met hen te kijken hoe we deze krachtige formule kunnen voortzetten."



In de commissievergadering van woensdag 29 mei is het mogelijk in te spreken over het koopzondagenbeleid. In de raadsvergadering van dinsdag 11 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel.