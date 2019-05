‘Botte MST-arts’ pleegde volgens onderzoekscommissie ook ongewenste intimiteiten

De ‘botte arts’ van het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST), die recent opstapte nadat hij in opspraak was geraakt, heeft zich behalve aan verbale agressie ook schuldig gemaakt aan ongewenste intimiteiten. Tot die conclusie komt de externe onderzoekscommissie, die door het MST in het leven was geroepen nadat er meerdere klachten over de chirurg waren binnengekomen. Diezelfde commissie heeft ook kritiek op de de leiding van het ziekenhuis omdat die de klachten niet daadkrachtig zou hebben opgepakt. Dit blijkt uit een vertrouwelijke brief waarop RTV Oost de hand heeft weten te leggen.

De affaire werd aan het rollen gebracht tijdens een vakantie van de medisch specialist. Meerdere ziekenhuismedewerkers van de locatie Enschede stapten in diens afwezigheid met hun klachten naar de leiding, die vervolgens een externe commissie opdracht gaf een onderzoek in te stellen.



'Arie Bombarie'

Vervolgens bracht het MST begin deze maand naar buiten dat de chirurg 'grensoverschrijdend en intimiderend gedrag' werd verweten. In een reactie verklaarde de medicus tegenover RTV Oost dat hij inderdaad verbaal nogal direct uit de hoek kon komen. In het heetst van de strijd kon hij weleens kort door de bocht reageren, wat mensen konden ervaren als bot gedrag. 'Arie Bombarie' luidde zijn bijnaam.



Op de man af gevraagd of de kritiek ook te maken had met zijn medisch functioneren of eventuele seksuele intimidaties, ontkende de chirurg dit met klem.



Vertrouwelijke brief

Op dezelfde dag dat het MST een verklaring verspreidt over de medisch specialist, maakt de Raad van Bestuur van het ziekenhuis hiervan melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarin wordt toegelicht dat 18 medewerkers zich bij de externe onderzoekscommissie hadden gemeld met een klacht: 15 van deze MST-medewerkers hebben die klacht in een gesprek nader toegelicht.

Daarnaast hebben zich nog drie andere incidenten van grensoverschrijdend gedrag voorgedaan. Die vonden plaats in de operatiekamer en de afdeling spoedeisende hulp. Meerdere medewerkers waren daar ooggetuige van en meldden dit bij de leiding.

In de vertrouwelijke brief schrijft J. den Boon, lid van de Raad van Bestuur, dat er behalve verbale agressie ook sprake was van 'ongewenste intimiteiten met een fysieke component'.

De Raad van Bestuur meldt daarover verder aan de Gezondheidsinspectie: “De onderzoekscommissie heeft aangegeven niet te twijfelen aan de authenticiteit van de verklaringen. Er is sprake van structureel gedrag. De commissie heeft geconcludeerd dat de impact van veel van de gebeurtenissen groot en ernstig is.”



Kritiek op ziekenhuisleiding

Ook leverde de commissie kritiek op de ziekenhuisleiding. Die heeft klachten over het verbale gedrag niet adequaat opgepakt. De commissie plaatste er bovendien vraagtekens bij of het fysiek overschrijdende gedrag van de arts in de praktijk wel was opgelost zoals de leiding deed voorkomen. Ook hekelt de commissie het feit dat de ongewenste intimiteiten tot oktober vorig jaar – toen de klachten in behandeling werden genomen – onopgemerkt zijn gebleven.



Machtsverhoudingen

Dat bepaalde zaken door het personeel niet aanhangig werden gemaakt, had volgens de commissie te maken met "de machtsverhoudingen en de ervaren hiërarchie binnen het ziekenhuis". Zo waren medewerkers onder meer bang dat klachten gevolgen konden hebben voor hun carrière of opleiding.

Het ziekenhuis heeft de protocollen intussen aangescherpt en maatregelen getroffen om zo te komen tot een betere zogenoemde aanspreekcultuur.

Reactie ziekenhuis

Een woordvoerster van het MST in een reactie op de vraag waarom niet meteen ook melding is gemaakt van de klachten over de ongewenste intimiteiten: "Het MST vindt ieder ongewenst gedrag van welke aard ook onacceptabel en niet toelaatbaar." Volgens de zegsvrouw zijn er sinds 7 mei - toen de zaak naar buiten werd gebracht - geen nieuwe klachten over de betreffende chirurg of over een andere arts binnengekomen.



'Niemand onheus bejegend'

De medisch specialist wijst de seksuele aantijgingen van de hand. Volgens hem gaat het om drie klachten. "Het probleem was dat die onderzoekscommissie niet aan waarheidsvinding heeft gedaan. En dan wordt het mijn woord tegen dat van anderen."

Volgens de arts vonden de gewraakte incidenten buiten werktijd plaats: "Tijdens een feestje. Over twee van die personen kreeg ik later via derden informatie aangereikt, waarvan zij niet op zitten te wachten dat die naar buiten komt. Maar dat doe ik niet. Want 'wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'. Ik heb echter niemand onheus bejegend. Ik kan mijzelf, mijn echtgenote en onze Lieve Heer recht in de ogen kijken."



De arts hield na de aantijgingen de eer aan zichzelf en ging vervroegd met pensioen.