Oad-familie Ter Haar eist vandaag 67 miljoen van Rabobank in rechtszaak

De Rabobank heeft reisorganisatie Oad 'willens en wetens' failliet laten gaan. Dat vindt de familie Ter Haar, die vandaag als schadeloosstelling 67 miljoen van de Rabobank eist voor de rechtbank in Utrecht. De Oad ging in september 2013 failliet, waardoor 1550 medewerkers hun baan verloren en de familie ter Haar hun 90-jarige familiebedrijf.

Met tranen in de ogen staat directeur Julius ter Haar de verslaggeefster van RTV Oost te woord en legt hij uit waarom hij het faillissement die bewuste dinsdagmiddag 24 september heeft aangevraagd:

"Het vreselijke nieuws, de vreselijke beslissing hebben we gisteren moeten nemen. Oad heeft, net als de hele reisbranche, last van gevolgen van de crisis en dat heeft er toe geleid dat onze bank kapitaalversterking heeft geëist. Die was door de familie niet op te brengen, daarvoor was het teveel, en dus zijn wij op zoek gegaan naar externe financiers."

"Daar zijn we een heel eind mee gekomen, want afgelopen zondagavond lag er eigenlijk een principe-akkoord dat uitgewerkt moest worden waardoor eigenlijk alles opgelost zou zijn. Maar we kwamen vervolgens in een race tegen de klok en die bracht ons er uiteindelijk toe dat wij gisteren niet anders konden dan er mee te stoppen, want de transacties zouden vrijdag op last van de Rabobank volledig voltooid moeten zijn. Maar helaas, het heeft niet zo mogen zijn..."

Rabobank eist 7 miljoen

De Rabobank begint vanaf het voorjaar 2013 druk uit te oefenen op de familie Ter Haar. Na een aantal verliesgevende jaren en de afschrijving van een mislukt ICT-project dat 24 miljoen euro kost, wil de Rabobank dat de familie kapitaal bijstort om het eigen vermogen te versterken. Eerst vraagt de bank 10 miljoen euro, later wordt dat bedrag verlaagd tot 7,5 en uiteindelijk 7 miljoen euro.

Oad is dan weliswaar een bedrijf met 1550 medewerkers, maar de omzet liep al jaren terug: van 840 miljoen euro in 2009 naar 575 miljoen euro in 2012. De crisis heeft haar impact, daarnaast zeggen deskundigen dat Oad de slag om internet heeft gemist. Pas in het voorjaar 2013 wordt OadXL op internet gelanceerd. Uit de eerdere pleitnota's blijkt dat de Rabobank eigenlijk weinig vertrouwen heeft in de top van Oad. De bank laat weten: "Het vermogen tot verandering is beperkt".

Aangekondigde tragedie

In augustus en september wordt er onder hoogspanning geld gezocht. Er moet iets verkocht worden om geld te incasseren. De 150 Globe reis-winkels zouden aan D-reizen kunnen worden verkocht. Oad zou misschien een meerderheidsbelang aan de Duitse reisgigant REWE kunnen verkopen.

Maar òf de deals lopen stuk òf de bank houdt het tegen. De nood wordt steeds hoger en Oad voelt dat de strop steeds vaster om de nek komt te liggen. Na enkele malen tijd te gunnen, ligt de deadline van de bank op 27 september.

Moedwil of misverstand?

Aan de vooravond van het faillissement lijkt er een uitweg. Een groep Twentse investeerders, onder wie Hennie ten Hag, Hein Trebbe, Rein Sanders en de Brabantse bussenbouwer Wim van der Leegte hebben samen met investeringsmaatschappij PPM Oost op zondagavond 22 september een akkoord over de aankoop van het busbedrijf voor 12 miljoen euro.

De Rabobank gaat op dinsdagmorgen 24 september akkoord met de deal. Dinsdagmiddag vraagt Oad haar faillissement aan, want, zo zegt Julius ter Haar: "We hadden geen tijd om de deal af te ronden voor vrijdag de 27e". De bank zegt hierop: "Had dan extra tijd gevraagd." Was Ter Haar voorbarig met de aanvraag van zijn eigen faillissement? Of was hij murw gebeukt door een bank die 'alleen maar keek naar haar eigen geld'?

Curatoren: Rabobank verantwoordelijk

In 2015 werd in een eerdere rechtszaak de eis tot schadevergoeding afgewezen, maar dat was puur op formele gronden. Volgens de rechtbank was de familie Ter Haar formeel geen belanghebbende meer in het faillissement.

In 2017 kreeg de familie het claimrecht overgedragen van de curatoren. Ook die hebben zich altijd op het standpunt gesteld dat de Rabobank haar zorgplicht niet is nagekomen. Afspraak is dat als de familie wint, een deel van de opbrengst naar de curatoren gaat en dus aan de schuldeisers ten goede komt.