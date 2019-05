Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer kijkt met trots terug op bezoek van de koning

Hij had goed geslapen, maar was toch wel een beetje gespannen toen de koning het terrein op reed. Maar toen de koning ruim anderhalf uur later weer vertrok, was directeur Ynte Schukken van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer trots en blij.

"Ik ben heel tevreden", zegt hij, nadat de hofauto met daarin de koning aan de horizon verdwijnt. "We maken wel vaker spannende dingen mee, vooral als er echt spannende diergezondheidsproblemen zijn, maar vandaag was het echt positief spannend."

'Goede vragen'

Schukken mocht de koning toespreken en het jubileumboek over honderd jaar GD uitreiken. "Ik was heel erg onder de indruk hoe goed de koning voorbereid was. Over heel veel dingen wist hij mee te praten, de goede vragen te stellen."

De koning sprak onder meer met de ondernemingsraad en met medewerkers van de dienst over hun specifieke functie. Verder bekeek hij een expositie en bracht hij een bezoek aan het laboratorium, waar hij zich volgens Schukken zeer nieuwsgierig toonde.

'Enorm betrokken'

"Hij wist de mensen er ook direct bij te betrekken en is bij heel veel mensen langs gelopen. Voor onze medewerkers is het heel prettig om te ervaren dat we een enorm betrokken koning hebben in dit land."

Het is een lang proces geweest voordat de koning naar Deventer kwam. "We zijn al enkele jaren geleden begonnen met de voorbereidingen voor 100 jaar GD", zegt Schukken. "We hebben natuurlijk een jubileumboek gemaakt en we hebben zeven diergezondheidscongressen naar Nederland gehaald. En ruim op tijd de koning uitgenodigd."

Grote feesttent

Tot half tien vanmorgen was iedereen nog 'gewoon' aan het werk. Daarna verzamelde iedereen zich in een grote feesttent, waar de koning iets voor tienen arriveerde. Na zijn vertrek waren de meeste mensen voor het middaguur weer aan het werk.

Aan het eind van de dag, als het werk erop zit, volgt nog een gezamenlijke borrel in de tent. "Het is een hoogtepunt in ons bestaan", glundert Schukken. "Het is echt een geweldige dag geweest."