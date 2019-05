Dolphia over mishandeling Syrisch gezin: 'Ons verhaal moet óók verteld worden'

De burgemeester had gelijk toen hij zei dat niemand voor eigen rechter mag spelen, vindt Dolphiaan in hart en nieren Martin. "Maar wat niemand in de media zegt, is dat die Syrische vader als eerste begon met eigen rechter spelen. Hij heeft een kind van een ander geslagen nadat zijn zoon ruzie had gekregen."

Vorige week ontstond veel verontwaardiging in de media toen bekend werd dat een Syrisch gezin uit de Enschedese wijk Dolphia in hun eigen huis is belaagd door buurtbewoners. Ze wilden verhaal halen na een ruzie tussen kinderen en hebben de vader en de moeder op straat ernstig mishandeld.

Die actie wil Martin, die zegt te spreken namens vele andere buurtbewoners, niet goed praten. "Maar je moet niet aan andermans kinderen zitten", zegt hij. "Die Syrische man, die nauwelijks Nederlands spreekt, heeft zeker één, misschien wel twee of drie kinderen geslagen. Eén van die kinderen had een tand door de lip."

“Namen noemen, dat doe ik niet. Dat wordt hier gezien als verraad.” Martin

Na het voorval is het Syrische gezin ergens anders ondergebracht. De burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, sprak in de gemeenteraad van schande. "Niemand speelt voor eigen rechter en deelt lijfstraffen uit", zei hij maandagavond.

Het onderzoek van de politie heeft tot nu toe weinig opgeleverd. Er is niemand gearresteerd, ondanks dat vele buurtbewoners getuige zijn geweest van het voorval. Volgens Van Veldhuizen is dat omdat veel mensen niet durven te praten. "Soms uit angst. Soms uit schaamte. Misschien soms uit instemming."

'Voorval heeft niets met vreemdelingenhaat te maken'

Martin is geboren en getogen in de wijk. Hij wil benadrukken dat het voorval niets met vreemdelingenhaat te maken heeft. "Het gezin woonde er maar een paar maanden. Maar als ik met mijn handen aan andermans kinderen had gezeten, dan was mij hetzelfde overkomen."

En angst is niet waarom mensen niet praten met de politie. "Veel mensen zijn het vertrouwen kwijt geraakt. Ze geloven niet dat de Syrische man gestraft gaat worden voor het feit dat hij andermans kinderen slaat. Waarom zal je dan de politie helpen?".

Verraad

Hij gelooft ook niet dat de mensen die het Syrische gezin mishandelden, worden opgepakt. "Ik ben pas later bij het incident aangekomen. Dus ik heb niet alles gezien. Maar namen noemen, dat doe ik niet. Dat wordt hier gezien als verraad. Dat is van oudsher hier ontstaan. Dat verander je niet snel".

"Ik vind het dan ook zinvoller om naar de toekomst te kijken", verzucht hij. "Hoe kan je dit in de toekomst voorkomen? Hoe krijg je mensen hier zover dat ze bijvoorbeeld een buurtcoördinator of een wijkpersoon inschakelen? En dat er dan dus ook iets gebeurt. Zonder dat vertrouwen, verander je hier niets."

Gesprek met de burgemeester

Martin gaat daarover snel het gesprek aan met de gemeente. "Ik heb contact gezocht met de burgemeester. We gaan praten. Want als we niets doen, dan verandert er helemaal niets."

Martin heet in werkelijkheid anders. Omdat hij andere media niet te woord wil staan, wil hij liever anders genoemd worden. "Ze zijn hier allemaal geweest hoor, Tubantia en andere landelijke kranten, de NOS en POWNEWS. Maar zij meldden allemaal zaken over Dolphia die hier niets mee te maken hebben. Dus praat ik niet met hen."