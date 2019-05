Ted van Leeuwen: "Gonzalo is klaar voor het hoofdtrainerschap"

Gonzalo Garcia Garcia is nog maar 35 en heeft pas twee jaar als assistent-trainer, maar hij wordt volgend seizoen hoofdtrainer bij FC Twente bij de terugkeer in de eredivisie. Technisch directeur Ted van Leeuwen is nu al overtuigd van de trainerskwaliteiten van Garcia Garcia: "Hij is klaar voor het hoofdtrainerschap."

"Gonzalo ken ik vanaf mijn tijd bij AGOVV, al ruim zestien jaar", laat Van Leeuwen weten in een reactie. "Ik heb met hem dezelfde voetbalklik als ik had met trainers als Peter Bosz en Fred Rutten. Trainers met een duidelijk voetbalplan en daar niet van afwijken. Gonzalo is weliswaar nog jong, maar klaar voor het hoofdtrainerschap. Mentaal is hij al jaren trainer."



De sportieve opdracht voor Garcia Garcia is duidelijk: "Uiteraard is handhaving in de Eredivisie komend seizoen het allerbelangrijkste", aldus de technisch directeur.

Maar dat moet wel gepaard gaan met aantrekkelijk voetbal. Van Leeuwen: "We willen individueel met de spelers meer aan het werk gaan. Alles met het doel om spelers beter te maken. Dit moet uiteindelijk leiden tot attractief voetbal, opwindend en intelligent spel. De bal moet rollen, niet de spieren. Uiteraard vergt dit tijd, maar uiteindelijk zal dit leiden tot een mooie positie op de ranglijst. Op die manier creëren we ook weer waarde op het veld. Met de eventuele inkomsten kunnen we de schulden van de club verder aflossen."