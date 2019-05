Expeditie Oost: Brommers en biggen kiek'n

Zo komen we terecht bij het email- en brommermuseum, bij vakantiepark de Lindenberg. Bij binnenkomst zien we overal spullen van email; van potjes tot bordjes. Jacob van Lindeberg (senior) verzamelt al deze fraaie spullen.

Bijzondere brommers (Foto: Bert Eeftink)

En ook brommers, want op een speciaal ingerichte zolder staan enkele prachtige nostalgische exemplaren te pronken. “Ik verzamel alleen ‘Nederlandse’ brommers”, zegt Jacob. “Voor de bezoekers is dit pure nostalgie". Jacob blijkt ook een uitgebreide collectie speldjes te hebben en hij speelt ook nog eens verdienstelijk orgel. Na een subliem privé-concert gaan we opgetogen verder, richting Bathmen.

Verzamelaar Jacob (Foto: Bert Eeftink)

Piggy's Palace

Daar rijden we langs “Piggy’s Palace”, de varkenshouderij van Erik Stegink. Zullen we zomaar het erf oprijden? We nemen de gok en krijgen gelukkig een warm welkom. Varkenshouder Erik Stegink wil ons zelfs wel rondleiden over zijn bedrijf maar dan moeten we wel onder de douche en andere kleren aan: hygiëne-voorschriften. Zo gezegd, zo gedaan. Zo belanden we in de stal tussen de knuffelbare biggen. “We willen graag laten zien wat we doen”, zegt Erik. "Transparantie is belangrijk in onze sector".

Bert tussen de biggen (Foto: Erik Stegink)

We eindigen onze tocht bij het bordje Bathmen. Boeiende mensen, boeiende verhalen. Dat is wat Expeditie Oost graag ziet. Tot morgen!