Almeloopers slepen 117.000 euro binnen voor zes goede doelen in de regio

Zes regionale goede doelen hebben van de Almeloopers en van de organisatie van de Roparun cheques ontvangen met een gezamenlijke waarde van in totaal 117.000 euro. Een deel van het geld, een bedrag van 22.500 euro, kreeg Almelo omdat het in 2018 tweede werd als doorkomststad op de route Hamburg - Rotterdam. Almelo maakte er een toen een groot feest van.

Het grootste bedrag is voor het Palliatief Netwerk Twente. Dat ontvangt rechtstreeks van de organisatie van de Roparun een cheque van 52.140 euro voor twaalf opleidingsplekken aan het Saxion voor nascholing voor verpleegkundigen in de palliatieve zorg.

Ook de Stichting Zorgaccent en het Hospice het Noetseler zijn goed bedacht. Met een bedrag van 35.000 euro van de roparun-organisatie kon een wellnesscentrum in het hospice worden ingericht. Deze ruimte is inmiddels in gebruik. Ook was er een bedrag van 7.411 euro voor een elektrische rolstoel in het Hospice.

Koppelbed en douchestoel

De Vriezenhof in Vriezenveen ontvangt een cheque van 3.950 euro voor een koppelbed. De partner van een patiënt kan nu 's nachts bij de patiënt overnachten. Het hospice van het Meulenbelt in Almelo krijgt in totaal 9.600 euro voor een volledig elektrische douche-stoel zodat ook terminale cliënten waardig kunnen douchen. Verder kan het hospice twaalf zogeheten 'waakmanden' voor terminale kankerpatiënten en voor dementerenden met kankergerelateerde problemen aanschaffen.

Meer tijd voor zorg

De Stichting Leendert Vriel in Almelo kan zeventien refurbished Ipads aankopen. Hiermee wordt het verrichten van administratieve handelingen een stuk eenvoudiger. De vrijwilligers die waken bij terminale kankerpatiënten kunnen zo meer tijd besteden aan zorg. Hiermee is een bedrag van 5.150 euro beschikbaar.

Het ZGT krijgt een bedrag van 3.800 euro voor deskundigheidsbevordering en kennisverbreding over palliatieve zorg. En het Alma Inloopershuis kan informatie- en spelmateriaal voor kinderen van ouders met kanker aanscxhaffen.

Tijdens aankomend Pinksterweekende doen de Almeloopers voor de elfde keer mee aan de Roparun.