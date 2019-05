Evert Rabbers (1875-1967): Twentse landschapsschilder met liefde voor het vak

Het Twentse leven, dat schilderde Evert Rabbers het liefst. Van de koeien tot de kippen en van de molens tot de boerderijen. Zelf geboren in Woolde en opgegroeid in Enschede. Nu, ruim vijftig jaar na zijn dood, gaat zijn complete nalatenschap naar Openluchtmuseum Ootmarsum. Stiefkleinzoon Henk Brusse nam nog één keer een kijkje bij de omvangrijke collectie.

Alle kunstwerken staan nu nog opgeslagen in de Museumfabriek in Enschede. 34 dozen vol. Veel geld heeft Rabbers met al dat werk niet verdiend. "Ik denk dat er, alles bij elkaar, zo'n vijftien, twintig schilderijen verkocht zijn. Terwijl hij er honderden heeft geschilderd", zegt Brusse. Dat typeert Rabbers, hij schilderde niet voor de naamsbekendheid en geld had hij genoeg. "Hij wilde de hele collectie gewoon bij elkaar houden".

Openluchtmuseum Ootmarsum

Dat is aardig gelukt. Rob Meijer, bestuurslid van het Openluchtmuseum, is blij met de overname. "Het is heel bijzonder omdat het natuurlijk schilderijen van Twente zijn, gemaakt door een Twentenaar". Het werk van Rabbers sluit precies aan bij de geschiedenis die het Openluchtmuseum wil vertellen. "We willen graag het leven uit die tijd laten zien en dan moet je niet een expressionistisch of kubistisch schilderij neerhangen".

De nalatenschap van zo'n honderdvijftig schilderijen wordt in delen geëxposeerd. Het eerste deel zal waarschijnlijk in de zomer te zien zijn.