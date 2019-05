Landstede Basketbal zeker van finale play-offs tegen Donar

Landstede Basketbal heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs. In Den Bosch werd New Heroes zes seconden voor tijd met 74-75 verslagen en daardoor is de strijd in het voordeel van de Zwollenaren beslist. Donar is nu de tegenstander in een best-of-seven in de strijd om de landstitel.

Landstede Basketbal wist zich in Den Bosch gesterkt door de 2-1 voorsprong na drie duels. Beide ploegen hielden het net als in de vorige duels lang spannend. Halverwege de wedstrijd had de ploeg van Herman van den Belt een voorsprong van zes punten, maar het verschil bleef tot het eind van de wedstrijd klein.

Noah Dahlman werd de gevierde man aan Zwolse zijde. Met een rake driepunter zorgde hij vlak voor tijd voor opluchting bij Landstede Basketbal. Bij een nederlaag was er zaterdag een vijfde duel gekomen in Den Bosch.

Voor Landstede Basketbal wacht nu de unieke kans om voor het eerst in de clubhistorie landskampioen te worden. Drie keer eerder deed het mee aan de finaleseries, maar in 2005 (Amsterdam), 2016 en 2017 (Donar) werd altijd kansloos verloren. Landstede Basketbal begint de best-of-7 met een thuiswedstrijd tegen de ploeg uit Groningen omdat het hoger eindigde op de ranglijst. In de reguliere competitie werd Landstede Basketbal tweede achter ZZ Leiden. Donar pakte de vierde plaats achter New Heroes. De eerste wedstrijd is aanstaande dinsdag in Zwole.