Ook politie IJsselland is om: "Als je een huilend kind opsluit, voel je dat het niet klopt"

Hoewel de pilot al in oktober was afgelopen, gaan ze in Twente niet meer terug, zegt Jeannette de Vries van het Openbaar Ministerie. Het experiment is stilzwijgend verlengd. Voor onbepaalde tijd. "We kunnen collega's nu niet meer vragen terug te gaan."

De werkwijze van politiedistrict Twente:



• Kinderen die worden opgepakt voor een klein vergrijp, en niet eerder zijn veroordeeld, worden naar hun ouders gebracht.

• Daar wordt een datum geprikt voor een ‘reprimandegesprek’ op het politiebureau. Dit gesprek is binnen 7 dagen na de aanhouding.

• De politie kan, als dat nodig is, bureau Halt inschakelen.

Het Twentse initiatief kreeg ook landelijk aandacht. Beleidsmakers uit Limburg en Amsterdam-Amstelland hingen al aan de telefoon, om te vragen hoe die nieuwe aanpak precies werkt.

Gaat heel Nederland over? Voorlopig niet. Als parketsecretaris bij het OM weet De Vries dat een verandering door meerdere lagen moet worden goedgekeurd. Ook dit initiatief moet eerst door de bureaucratische molen van Justitie. "De kinderombudsman zegt dat ze de procureurs generaal gaat adviseren", verzucht De Vries. "Daar gaan dus maanden of misschien wel jaren overheen."

Maar binnen eenheid Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) zijn de lijntjes korter. Pieter van der Linden, eenheidscoördinator binnen eenheid Oost-Nederland, is enthousiast over de Twentse werkwijze. Hij werkt met De Vries en Olbertz aan een plan om de aanpak in heel Oost-Nederland uit te rollen.

"De Twentse aanpak wordt nogal eens als 'soft' gezien", legt eenheidscoördinator Van der Linden uit. "Maar dat is het niet. Het is meer gericht op opvoeden, dan op straffen. Dat moeten we goed uitleggen."

”Over een jaar willen met het hele district overstappen.” Districtsleiding IJsselland

Blijkbaar sloeg zijn uitleg goed aan bij de collega's van district IJsselland. "Wij zijn enthousiast over het initiatief", zegt Sezgin Sezer van de districtsleiding in IJsselland. "Het is niet een kwestie van 'of', maar van 'wanneer' wij overstappen."

Binnen een jaar overstappen

Als het aan Sezer ligt, stapt IJsselland binnen een jaar over op de nieuwe werkwijze. "IJsselland is een groot district, dus het duurt even. We willen het komende half jaar de basisteams informeren over de aanpak. Over een jaar willen we met het hele district overstappen."

Als alles doorgaat, wordt Overijssel de eerste provincie waar minderjarige 'first offenders' niet meer worden opgesloten. Missie geslaagd? Als het aan de Twentse kartrekkers ligt niet; zij stoppen pas als ieder politiedistrict in heel Nederland om is.