LIVE | De ooievaarseieren uit De Lutte komen uit! Het eerste kuiken is uit z'n ei

Het eerste ei is uitgekomen en er komen meer kuikens aan! Uit één van de eieren van de ooievaar die eerder deze maand in De Lutte werd doodgeschoten, is vannacht een kuiken gekropen. En er is ook beweging in andere eieren te zien. De vier eieren werden, na de schietpartij, naar de ooievaarsopvang in Herwijnen gebracht, waar Piet van Andel ze nauwlettend in de gaten houdt.

"Het is een heel gevecht geweest voor hem, tsjonge", zegt Van Andel. "Het is een hele klus, het hoort er bij. De eerste heb ik vannacht geholpen, want ik had er geen vertrouwen in dat het ging lukken. Anders was 'ie doodgegaan."

"Het kuiken ligt te slapen", vervolgt Van Andel. "Het is nu een dag bijkomen van het uitkomen. Als laatste van het uitkomen eet 'ie de dooier op, dat is z'n voedsel voor de eerste anderhalf à twee dagen. Daarna ga ik hem voeden."

Enorme inzet

Het is niet gewoonlijk, maar Van Andel heeft het kuiken een naam gegeven. "Sander Ben Vogelaar. Naar Sander en Ben, vogelaars die zich enorm hebben ingezet voor de eieren de afgelopen tijd. Ze hebben de eieren uit het nest gehaald, contact gehouden met de eigenaar van de nestpaal, de eieren hierheen gebracht."

De komende uren zullen de andere eieren gaan uitkomen. Dat is te volgen via onze livestream (via Omroep Gelderland):