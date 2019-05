Advocaat: "Dossier drugsdealen vanuit supportershome is broddelwerk"

Het Openbaar Ministerie was eind vorig jaar al behoorlijk te kijk gezet met vier vrijspraken omtrent de vermeende cocaïnehandel in het FC Twente-stadion, maar is nog verder de grond in geduwd. De advocaat van de vijfde verdachte noemde het onderzoek van justitie 'broddelwerk'. "Het dossier is samengesteld op drijfzand", stelde hij op de rechtszitting van vandaag. "Er is geen bewijs, er zijn alleen aannames."

De vijfde verdachte kon afgelopen december wegens ziekte niet bij de zitting zijn. Toen bleek al dat er niet veel bewijs was tegen de vier medeverdachten. Die werden twee weken later dan ook vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie is tegen die vrijspraken in hoger beroep gegaan.

Onderzoek

Net als bij de vorige vier verdachten, is vandaag ook de vijfde verdachte dealen vanuit het supportershome ten laste gelegd en deelname aan een criminele organisatie.

Het onderzoek van politie en justitie naar de vermeende cokehandel begon eind 2016. Vanaf toen zijn er door de politie observatieteams ingezet, telefoongesprekken afgeluisterd en met een verborgen camera opnames gemaakt. Het resulteerde in een inval bij het supportershome op 6 april 2017, tijdens een thuiswedstrijd van FC Twente. Bij de inval werden 45 zogenoemde 'ponypacks' met cocaïne gevonden en een heleboel lege wikkels bij de wc's en in de gracht van het stadion.

Rode deur

Volgens het OM ging het coke-dealen op een georganiseerde manier. Zo waren alle verdachten (ondersteunend) lid van motorclubs en gebruikten ze de zogenoemde 'rode deur' om vanuit het supportershome direct het stadion in te komen voor deals. Justitie zegt dat de drugs vooral verhandeld werd op de wc's. De verdachten bezochten om de paar minuten het toilet. Daar werden veel lege wikkels gevonden waarin de drugs waren verpakt.

Buikgriep

"Maar het zegt niks dat mijn cliënt vaak naar de wc ging", zegt de advocaat. "Misschien had hij wel last van buikgriep, of had hij bij zijn eerste bezoek zijn sleutels op de wasbak laten liggen. Niemand heeft gezien dat hij daar coke heeft gedeald, dus frequent toiletbezoek is geen bewijs."

Drugstelefoon

De vijfde verdachte is ook getapt. Zijn vriendin zou in een telefoongesprek hebben gezegd: 'Jij ook met die drugstelefoon!' Maar ook daarvoor heeft de advocaat een verklaring. "Mijn cliënt was in die tijd betrokken bij een hennepplantage. Daar is hij ook voor veroordeeld. Hij kreeg in die tijd veel telefoontjes, waarin hem werd gevraagd de plantjes te verzorgen. Vandaar de term drugstelefoon."

Gigolo

De politie heeft ook 320 gesprekken getapt die door justitie aan de vijfde verdachte worden toegewezen. Er worden in die gesprekken veel afspraken gemaakt. "Maar nergens valt het woord drugs", zegt zijn advocaat. "Ook wordt er geen sluiertaal gesproken. En ja, er worden veel afspraken gemaakt, maar misschien was hij wel gigolo of heel actief op Tinder."

Criminele organisatie

Dan is er nog het punt van de criminele organisatie. Volgens het OM danste hij naar de pijpen van de vier medeverdachten, allen lid van een zogenoemde outlaw-motorclub. "En van die clubs is bekend dat er een hiërarchische structuur is, een georganiseerd verband", zegt de officier van justitie. Maar de verdediging haalt dat argument direct onderuit. "De mede-verdachten zijn in december vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Dus van welke organisatie had mijn cliënt dan lid moeten zijn?"

'De groep'

Het OM heeft tegen de vijfde verdachte 180 uur werkstraf geëist. Ze wilde eigenlijk acht maanden celstraf eisen, maar omdat de verdachte verklaart gebroken te zijn met 'die groep' en momenteel hard werkt aan 'huisje-boompje-beestje' ziet ze af van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank doet over anderhalve week uitspraak.