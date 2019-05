Handbalsters Dalfsen krijgen geen volwaardig team bij elkaar en stappen uit eredivisie

Toch geen eredivisiehandbal komend seizoen in Dalfsen. De ploeg gaf onlangs aan zich terug te trekken, door inspanningen van sponsor Morrenhof-Jansen leek dat alsnog te lukken, maar gisteravond is toch het besluit gevallen om niet door te gaan op het hoogste niveau.

Ondanks de vele inspanningen van de laatste weken is het niet gelukt een eredivisiewaardig team op de been te krijgen. "En dan kiezen we er niet voor om een team op te offeren om koste wat het kost op het hoogste niveau te spelen", vertelt voorzitter Hans Muscus.

Heel jammer

"Wat we als zeer positief hebben ervaren is dat de hoofdsponsor positief en zonder voorbehoud achter de nieuwe koers stond", vervolgt Muscus. "Hierdoor sloten veel trouwe sponsoren zich aan en was aan de voorwaarden voldaan om eredivisie te kunnen spelen. Ook hadden we in Jan Majoor een trainer gevonden die zich durfde uit te spreken en vol voor het nieuwe team is gegaan. Heel jammer dat deze durf en lef niet heeft geleid tot een volwaardig eredivisiewaardig team."

Verder bouwen

"Gelukkig hebben we voldoende potentie om verder te bouwen met onze vereniging. Geen eredivisie is niet het einde van de handbal in Dalfsen. Ons talentvolle dames 2 team is al weer in voorbereiding van het nieuwe seizoen en zal met verve de vereniging vertegenwoordigen. We hebben afgelopen jaren bewezen veerkrachtig te zijn en gaan vol enthousiasme door met de ontwikkeling die ingezet is. Samen met Morrenhof-Jansen en trainer Jan Majoor kunnen we in ieder geval zeggen dat we er alles aan gedaan hebben", sluit hij af.

Zes keer kampioen

Dalfsen pakte van 2011 tot en met 2016 zes jaar op rij de landstitel. De laatste drie jaar ging die naar VOC. Dit jaar eindigde de ploeg van Monique Tijsterman maar net op de veilige zesde plek. In de play-offs haalde het echter nog wel knap de halve finales. Daarin was Quintus te sterk. Dalfsen verloor daarna de strijd om plek drie van VZV.