Hilde Palland uit Kampen neemt vrijgekomen CDA-plek over in Tweede Kamer

De Kampense was al ruim twee jaar de eerste reserve voor de partij. "Het is een beetje onwerkelijk dat het nu eindelijk zover is", vertelt het kersverse Kamerlid. Pieter Omtzigt mocht Palland vertellen dat zij definitief plaats mag nemen op het Haagse pluche.

Waar heeft Palland eigenlijk 'ja' tegen gezegd? "Je weet niet precies waar je 'ja' tegen zegt en wat het met zich meebrengt. Ik heb afgelopen tijd meegelopen in Tweede Kamer, maar ik moet het allemaal maar gewoon meemaken."

Overijsselse CDA'ers

Met Omtzigt uit Enschede en Maurits von Martels uit Dalfsen heeft het CDA al twee Overijsselse vertegenwoordigers. Palland is dus de derde CDA'er uit onze provincie in de Kamer. "Wij weten wat er speelt in Overijssel. Zoals de plattelandsontwikkeling, het mkb, de regio Zwolle en ga zo maar door."

Palland is momenteel fractievoorzitter van het CDA in Kampen. Ze is werkzaam op het terrein van maatschappelijk vastgoed. De Kampense heeft aangegeven dat die taken niet te combineren zijn met haar werk op het Binnenhof. "Dat is meer dan een fulltimebaan."

Het is nog niet bekend welke portefeuilles Palland krijgt.