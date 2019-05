Wanneer mag een bedrijf zich 'Koninklijk' noemen?

De Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer is voortaan Koninklijk. Net als Grolsch, net als het Hengelo's Mannenkoor en Van Wijhe Verf in Zwolle. Maar hoe krijg je als bedrijf, organisatie of vereniging het Predicaat Koninklijk?

Hoe gaat zo'n aanvraag in zijn werk?

Om in Nederland in aanmerking te komen voor het Predicaat Koninklijk kan een bedrijf, organisatie of vereniging een verzoek indienen bij de burgemeester; In het geval van de de Gezondheidsdienst voor Dieren dus de burgemeester van Deventer.

De burgemeester verzamelt informatie over het bedrijf bij de Commissaris van de Koning, bij ministeries en de Kamer van Koophandel. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, moet de onderneming zich verbinden aan de 'Bepalingen betreffende het predicaat Koninklijk'. Dat komt er eigenlijk op neer dat het bedrijf, organisatie of vereniging er alles aan zal doen om zijn reputatie niet te schaden.

Welke bedrijven, organisaties en verenigingen komen in aanmerking?

De aanvrager moet minstens honderd jaar bestaan, een heel belangrijke plaats innemen in zijn vakgebied en bovendien van landelijke betekenis zijn. Over het algemeen komt slechts één organisatie per branche in aanmerking voor het predicaat Koninklijk. Financiële en medische instellingen komen niet in aanmerking. Dat geldt ook voor organisaties met een politieke of religieuze achtergrond.

Koninklijk, geldt dat voor altijd?

Nee, het predicaat Koninklijk wordt voor een periode van 25 jaar toegekend. Na die periode kan verlenging worden aangevraagd. Zo'n verzoek zal opnieuw beoordeeld worden. Het predicaat kan ook worden ingetrokken, maar dat komt nauwelijks voor.

Wat is het verschil tussen Koninklijk en Hofleverancier?

Het grootste verschil tussen het Predicaat Koninklijk en het Predicaat Hofleverancier is dat ook verenigingen en organisaties in aanmerking kunnen komen voor het voeren van het Predicaat Koninklijk. Alleen bedrijven kunnen hofleverancier worden wat overigens niet betekent dat ze ook daadwerkelijk aan het hof leveren.

Hoeveel bedrijven, verenigingen en organisaties in Overijssel mogen zich ook Koninklijk noemen?

Overijssel telt nu 22 bedrijven met het Predicaat Koninklijk. Enschede, Oldenzaal en sinds vandaag ook Deventer spannen de kroon met elk drie Koninklijke bedrijven of verenigingen. Opvallend is het aantal muziekverenigingen en harmonieën dat zich Koninklijk mag noemen.