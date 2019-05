Spannende tijd voor CDA'er Hilde Palland uit Kampen nu Buma vertrekt

"Ik kreeg gisteren al berichtjes van familie en vrienden die mij feliciteerden." CDA'er Hilde Palland uit Kampen noemt het nog wat voorbarig, maar het is zeker niet onlogisch. Met het aangekondigde vertrek van CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma is de kans dat Palland in de Tweede Kamer mag plaatsnemen namelijk een stuk groter geworden.

Palland viel bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 net buiten de boot. Ze stond op plek 21 op de kieslijst. Het CDA behaalde 19 zetels en leverde twee staatssecretarissen. Maar omdat Maurits von Martels uit Dalfsen met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer werd gekozen, kwam Palland op plek 22 terecht en miste ze dus net een zetel.

Spannend

Hilde Palland is eerste opvolger voor een zetel en het is nu dus afwachten hoe de plek die Buma achterlaat wordt ingevuld. "Een spannende tijd, maar dat is het lot van een eerste opvolger." Of ze wel of niet naar Den Haag gaat is afhankelijk van waar de nieuwe fractievoorzitter vandaan komt. Komt die uit de Tweede Kamerfractie, dan is de kans dat ze een zetel krijgt groot.

Ze is nog niet gebeld door het CDA. "Die neemt hier gewoon de tijd voor. Dinsdag is volgende fractievergadering, ik kan me voorstellen dat het dan besproken wordt." Ondertussen wacht Palland af wat er gaat komen.

Eer

"Als ik wordt gevraagd dan zal ik het zeker gaan doen. Ik zou het een eer vinden." Het geduld dat Palland in oktober 2017 al benoemde, wordt dus heel waarschijnlijk beloond. Toen zei ze al: "Geduld is een schone zaak."