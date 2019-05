Hoogbejaarde KNIL-veteranen willen snel recht op invaliditeitspensioen

Een groot deel van de KNIL-Ambonezen is sterk getraumatiseerd door krijgshandelingen tussen 1942 en 1951 in voormalig Nederlands-Indië. Het dienstbevel, waardoor de KNIL-veteranen en hun gezinnen in Nederland werden gehuisvest in barakken in voormalige concentratiekampen en zelfs strafkampen, zorgt tot op de dag van vandaag voor vergaande gevolgen van PTSS.

Babysterfte

Volgens Reawarus leidde de vrieskou en de erbarmelijke omstandigheden waarin de mensen moesten verblijven, tot babysterfte, met name in Kamp Vught en Kamp Westerbork. Reawaruw: "De gezinnen kwamen vanuit de tropen naar de kou in Nederland. Ze konden zich niet voorbereiden op de kou hier en er was simpelweg geen geld voor kruiken of goede verwarming."

Vergeten kinderen

Bij het opvolgen van het dienstbevel om zich voor zes maanden naar Nederland te begeven, konden de KNIL-veteranen in de oorlogsjaren 350 kinderen en 150 jonge moeders niet meenemen. Deze scheiding rukte complete gezinnen vaak levenslang uiteen. In Wierden woont tegenwoordig de grootste gemeenschap van de eerste generatie Molukkers in Nederland.

Geestelijke marteling

Reawaruw: "Ik doe als frontman en voorzitter van Stichting Maluku4Maluku een beroep op minister-president Mark Rutte en de voltallige Nederlandse regering. Op basis van redelijkheid, billijkheid en gezond verstand, maar vooral op basis van menselijkheid."

De kleine groep hoogbejaarde KNIL-Ambonezen heeft volgens Reawaruw recht op het stempel PTSS. "Zodat ze verlost worden van een geestelijke marteling en eindelijk de zorg en nazorg kunnen krijgen als Nederlandse veteranen."

Abe Paliama

Ook bij de inmiddels onderscheiden Abe Paliama uit Wierden, is PTSS geconstateerd. Paliama (93) was vorig jaar een van de eregasten op veteranendag. Hij had toen een ontmoeting met Koning Willem-Alexander en met premier Rutte. Reawaruw heeft de burgemeester van Wierden verzocht, hem met voorrang de hulp te bieden die hij nodig heeft.

Abe Paliama, KNIL-veteraan uit Wierden (Foto: eigen foto RTV Oost) Fotograaf: eigen foto RTV Oost Abe Paliama, KNIL-veteraan uit Wierden

Lange adem

De missie om de KNIL-Ambonezen officieel erkend te laten worden als speciale veteranen, is er één van de lange adem. Al in 2015 kregen voormalige KNIL-militairen de gelegenheid om zich in Wierden in te schrijven voor een veteranenpensioen, waarvan ruim 600 keer gebruik werd gemaakt.

Een deel van deze aanvragers kreeg daadwerkelijk een bedrag uitgekeerd, maar niet alle aanvragen werden gehonoreerd. Namens stichting Maluku4Maluku stelde Reawaruw destijds dat de mensen die nog niet in aanmerking komen voor de uitkering geduld moesten hebben, "want we blijven er voor vechten."

Het succes om het recht op erkenning heeft volgens Reawaruw een keerzijde: "Bij deze mannen worden alle wonden weer opengereten. Ze beleven de verschrikkingen steeds weer opnieuw."