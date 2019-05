"Grootste en leukste huiskamer van Nederland" in Deventer blij met landelijke erkenning

Buurthuiskamer Bij de Halte in Deventer wordt sinds deze week landelijk gezien als een voorbeeld. De Ab Harrewijn-prijs voor initiatiefneemster Ilona Ordelman is daar het beste bewijs van.

Grijs en grauw, dat was verzorgingshuis Corel in Deventer toch een beetje. Maar na sluiting van het verzorgingsdeel, enkele jaren geleden, waait er een heel andere wind. "De schaduw was een beetje op Corel gevallen, nu laten we de zon weer schijnen", zegt Ilona Ordelman.

Gewone leven

Bij de Halte is een plek voor iedereen uit de Deventer wijk Zandweerd. Bedrijven, jongeren, ouderen, mensen die het moeilijk hebben en op zoek zijn naar een goede daginvulling. "Eigenlijk leven we hier zoveel mogelijk het gewone leven", zegt Ordelman in de reusachtige huiskamer, daar waar vroeger de eetzaal van Corel zat.

Ordelman werkt met zoveel energie en heeft zoveel ideeën dat de buurthuiskamer een doorslaand succes is geworden. "Ze zet zich zo goed in, heeft zoveel plannen en is een kei in verbinden", zegt één van de gasten van de huiskamer.

Trots

Het initiatief is nu dus bekroond met de Ab Harrewijn-prijs. Een landelijke prijs voor initiatieven die mensen aan de rand van de samenleving weer volop laat meedoen. "En op die prijs zijn we allemaal trots", zegt Ordelman. "Want ik faciliteer dan wel, we doen het hier met z'n allen. Het is heel mooi om op deze manier landelijke erkenning te krijgen."