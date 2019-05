Heracles ook tegen Utrecht met Knoester in de verdediging

Trainer Frank Wormuth gaf zijn opstelling voor het thuisduel al prijs. Blaswich keert weer terug in het doel. Breukers vervangt Droste als linksback en Czyborra speelt voor Van Hintum als linksback. Op het middenveld spelen Osman, Merkel en Drost en voorin Kuwas, Dalmau en Dos Santos. Kristoffer Peterson ontbreekt vanwege een liesblessure. Ook Maximilian Rossmann, Robin Pröpper en Sebastian Jakubiak zijn niet fit genoeg.

Utrecht favoriet

Trainer Frank Wormuth over het duel: "We werken een heel seizoen voor deze finales. De spelers kunnen Heracles Almelo-historie schrijven. Ze zien dagelijks de foto’s op de muren van de gewonnen play-offs in 2016, zij hebben de kans om ook op die manier op de muur te komen. De onderlinge resultaten tijdens het seizoen zeggen nu niks. Ik weet, we hebben twee keer verloren maar we speelden niet slecht. FC Utrecht is de favoriet, zij moeten winnen. Wij hebben ons met een relatief kleine club voor de play-offs geplaatst. We hebben dus een kleine kroon op ons hoofd, maar we moeten de lichten op de kroon nu laten fonkelen. We zijn niet de favoriet, maar iedere wedstrijd is een nieuwe kans. Het is ook een duel met een tweede kans, dus we moeten voorzichtig zijn. We hebben ook nog een kans in Utrecht, dus we riskeren morgen niet alles."