Patiënte over 'botte MST-arts': "Hij maakte mijn tijd in het ziekenhuis tot een nachtmerrie" (Foto: Getty Images / Image Source)

De verbale agressie van de in opspraak geraakte traumachirurg van het ziekenhuis MST in Enschede richtte zich mogelijk niet alleen op verpleegkundig personeel, maar ook op patiënten. Nadat de affaire aan het licht kwam, heeft zich tenminste één vrouwelijke patiënt bij het ziekenhuis gemeld.

Nadat het MST eerder deze maand bekend had gemaakt dat er klachten over de gezaghebbende chirurg waren binnengekomen wegens 'grensoverschrijdend gedrag', leek het er aanvankelijk op dat deze problemen alleen onder personeel speelden. De arts zou verpleegkundigen verbaal veelvuldig hebben geterroriseerd. De medicus erkende dit ook en zei dat hij nog wel eens kort door de bocht kon zijn.

'Seksueel getinte klachten'

Toen de chirurg gevraagd werd of er seksuele aantijgingen in het spel waren, ontkende hij met klem. Donderdag werd duidelijk dat er wel degelijk seksueel getinte klachten over de medisch specialist waren binnengekomen. Dit bleek uit een vertrouwelijke brief van de Raad van Bestuur aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), waarop RTV Oost de hand wist te leggen.

In de brief schrijft J. den Boon, lid van de Raad van Bestuur, dat er sprake was van klachten over "ongewenste intimiteiten met een fysieke component". Daarbij ging het om drie incidenten die zich hadden voorgedaan in de operatiekamer en de afdeling spoedeisende hulp.

Onderzoek na klachten personeel

De affaire rond de 'botte arts' was aan het licht gekomen nadat een externe onderzoekscommissie de klachten over de medicus onder de loep had genomen. Behalve kritiek dat de MST-leiding klachten niet adequaat had opgepakt, oordeelde deze commissie bovendien dat het goed mogelijk was dat het gedrag van de medicus "een nadelige invloed heeft gehad op de kwaliteit van zorg".

Daarbij draaide het erom dat verplegend personeel de medisch specialist bijvoorbeeld zoveel mogelijk probeerde te ontlopen of de discussie niet durfde aan te gaan, waardoor patiënten wellicht niet de zorg kregen die ze hadden moeten hebben. De commissie heeft dit overigens niet nader onderzocht.

'Arts maakte verblijf een nachtmerrie'

Eerder deze week - nog voordat de problemen rond de medisch specialist in volle omvang duidelijk werden - heeft zich een vrouwelijke patiënt bij het ziekenhuis gemeld. Ze zegt dat de bewuste arts haar verblijf in het ziekenhuis tot een nachtmerrie maakte. Ze was in 2012 twee keer meerdere dagen in het MST opgenomen met bekkencomplicaties.

"Toen ik op de operatietafel lag, schold hij mensen de huid vol. Mijn maag draaide er van om. Maar ook ging hij tekeer tegen mij. Dan riep hij dat hij het me nu 33 keer had uitgelegd en dat ik het nog steeds niet snapte. Dat deed hij dan achter een dichte deur, maar zó hard dat iedereen het kon horen. Ik was totaal over de toeren. De verpleegsters probeerden te me kalmeren. ‘Maak je niet zo druk, je weet toch hoe hij is?’, zeiden ze. En ik was niet de enige. Ook anderen heeft hij geschoffeerd. Veel patiënten waren bang voor hem."

Tot op de dag van vandaag gruwel ik van deze man Patiënte

Schriftelijk klachten ingediend

De patiënte - die uit de provincie Groningen komt, maar uit angst voor de arts anoniem wil blijven - heeft haar klachten eerder deze week schriftelijk bij het ziekenhuis gemeld. “De volgende dag al had ik een directielid aan de telefoon. Hij verklaarde hevig geschrokken te zijn en ze willen snel met mij rond de tafel."

De dag na het telefoongesprek met het directielid kwamen ook de andere aantijgingen tegen de arts naar buiten. De patiënte: "Hij heeft wel met mij geflirt, maar van ongewenste intimiteiten was geen sprake. Tot op de dag van vandaag gruwel ik van deze man. Toen begin mei de eerste klachten over hem bekend werden, heb ik de hele nacht niet geslapen. Ik was totaal van slag. Alle herinneringen komen weer boven. Eén voordeel is dat het MST mijn klachtenbrief eerder deze week al heeft ontvangen. Nog voordat de boel ontplofte. Ik kan dus bepaalde zaken niet via de media hebben vernomen."

Eén patiëntenklacht

Het ziekenhuis laat weten dat het aantal klachten van patiënten beperkt is tot één. "Om privacyredenen kunnen wij niet ingaan op individuele personen die zich melden. Iedere melding die bij ons binnenkomt nemen we zeer serieus en gaan we mee in gesprek. Uiteraard zullen we, mochten er concrete aanwijzingen zijn die (opnieuw) nader onderzoek vragen, dit ook doen. Vooralsnog zijn die er niet”, aldus het MST in een verklaring.

De arts staat hoog aangeschreven op zijn vakgebied en werd voor zijn verdiensten koninklijk onderscheiden. Nadat hij de uitkomsten van de externe onderzoekscommissie over de klachten hoorde, hield hij de eer aan zichzelf en ging begin dit jaar vervroegd met pensioen.