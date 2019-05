Scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten zet interim-rector op non-actief

Interim-bestuurder en -rector van scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten, Mieke van den Broek-Hanskamp, is door de Raad van Toezicht (RvT) per direct op non-actief gesteld. Aanleiding is een verstoorde relatie tussen het bestuur en het personeel.

Een paar weken geleden ontving de gemeente Rijssen-Holten een verklaring, ondertekend door 150 personeelsleden van de school, waarin het vertrouwen in de interim-rector wordt opgezegd. Deze brief is ook naar de onderwijsinspectie gestuurd. De medezeggenschapsraad (mr) heeft gedreigd met acties als er geen oplossing zou komen.

De Stentor schrijft dat 'Van den Broek werd verweten fouten te maken, zaken te vergeten, onvolledig en onzorgvuldig te zijn in lopende zaken en daarvoor niet de verantwoordelijkheid te willen nemen maar het stelselmatig af te schuiven op anderen. Het aanstellen van twee interim adviseurs vorige maand was de druppel die de emmer deed overlopen'.

Ernstige signalen

"Dit zijn ernstige signalen waar wij, als toezichthouder op afstand, iets mee moeten doen", zegt verantwoordelijk wethouder Bert Tijhof. "Er is in de afgelopen weken veelvuldig overleg geweest tussen medezeggenschapsraad, de RvT, de bestuurder en onderwijsinspectie. Dat heeft er toe geleid dat mevrouw Van den Broek-Hanskamp per direct vrijgesteld is van werk", staat te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

De mr heeft bevestigd nu geen acties meer te voeren. Wethouder Tijhof is blij dat de rust weer is teruggekeerd. "Er is maar één belang en dat is die van de leerlingen".

Vertrouwen geschaad

De aard van de problemen gaan al jaren terug. Door de vele wisselingen in het bestuur is er veel onrust en weinig continuïteit geweest. "Dat heeft er toe geleid dat het vertrouwen gedaald is", zegt Tiijhof.

Ondanks de teruggekeerde rust is het vertrouwen tussen de RvT en het personeel geschaad. "Maar daar gaan ook veranderingen plaatsvinden. Volgens rooster zullen een aantal leden aftreden en komt er vers bloed", zegt Tijhof. Tot die tijd blijft de RvT haar taak vervullen.