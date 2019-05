Zwollenaar dwong 12-jarig meisje tot prostitutie

Een 20-jarige Zwollenaar wordt ervan verdacht dat hij een 12-jarig meisje de prostitutie in heeft willen lokken. Volgens justitie heeft hij het meisje benaderd via Instagram en stukje bij beetje aangezet tot het maken van pornografisch materiaal, met als uiteindelijk doel haar in te zetten als prostituee. De politie onderzoekt nog of hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt.

Tegen de man werd vandaag een eerste rechtszitting gehouden. Hij was daar niet bij aanwezig, hij bleef in zijn cel. De ouders van het meisje waren er wel. Het gezin heeft het er erg zwaar mee en wil er nog niet veel over kwijt.

Instagram

Volgens justitie benaderde de Zwollenaar het meisje eind vorig jaar via Instagram met de vraag of ze geld wilde verdienen. De Zwollenaar had daar een fake account voor aangemaakt, onder de naam Jade. Toen het meisje had gereageerd, vroeg de Zwollenaar om haar nummer. Het verdere contact verliep via whatsapp.

Pornografisch materiaal

In de berichtenreeks werden de verzoeken van de Zwollenaar steeds heftiger, zegt het OM. Eerst werd haar gevraagd een ander account aan te maken met de tekst: 'geile meid wil seks'. Vervolgens werd gevraagd of ze allerlei pornografisch wilde maken, foto's en video's. De Zwollenaar zou zelfs opgedragen hebben welke poses ze moest aannemen.

Tikkie

In de bio van haar Insta-account heeft ze vervolgens moeten schrijven: 'foto is 5 euro, filmpje is 15 euro, en voor 300 euro ben ik van jou'. Elke keer als er iemand via dat account met haar wilde videochatten, zou ze een screenshot moeten maken. De Zwollenaar zou dan vervolgens een 'tikkie' sturen, zodat de 'klant' kon betalen. De Zwollenaar zou 70 procent van de opbrengst krijgen, het meisje 30.

Mogelijk is het tussen de twee ook nog tot fysiek contact gekomen, maar daar is nog onzekerheid over. Of het meisje zich daadwerkelijk heeft geprostitueerd is ook niet duidelijk geworden. De advocaat van de Zwollenaar zegt dat daar geen sprake van is.

Meer slachtoffers

Het Arnhemse meisje is volgens het OM niet het enige slachtoffer. Zo zou de man in 2017 ook al een minderjarig meisje hebben benaderd. Van haar stonden seksueel getinte foto's op zijn tablet. Ook op andere gegevensdragers heeft de politie kinderporno gevonden. Mogelijk zitten er tussen die foto's en filmpjes meer slachtoffers van de Zwollenaar. De politie is nog bezig om deze meisjes te identificeren.

De rechtszaak gaat in augustus verder.