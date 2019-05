Stegeman kijkt uit naar play-offs: "Gaaf om finales te mogen spelen"

Voor Go Ahead Eagles beginnen zondag de play-offs. De Deventer ploeg speelt in de halve finales thuis tegen FC Den Bosch. Bij winst over twee duels plaatst de ploeg zich voor de finale, waarin een ticket voor de eredivisie wacht. Trainer John Stegeman kijkt uit naar het toetje.

"Dit is gewoon gaaf om finales te mogen spelen. En zo moet je het ook beleven denk ik. Je moet er met volle overgave in gaan. Dit is een toetje en op het moment dat zoiets voorbij komt, moet je het aangrijpen om het zo goed mogelijk te doen. Dat is ook iets wat ik van de groep vraag en verlang: doe het zo goed mogelijk met elkaar en dan maken we een kans tegen Den Bosch. En dat is onze doelstelling."

Tastbaar

Hij beseft dat de eredivisie niet ver weg is: "Je krijgt niet vaak kansen om zo in de halve finale in te stromen. Het is dichtbij en het is tastbaar. Maar we hebben nog niks en daar moeten we wel heel hard voor knokken en werken met elkaar om dat te doen. Als we dat doen ben ik een tevreden trainer."

Van der Venne en Andrade

Stegeman bekijkt morgen of hij een beroep kan doen op Richard van der Venne. De middenvelder is niet pijnvrij, maar wil zelf wel graag spelen. Bruno Andrade is sneller fit dan gedacht. Hij kan ongeveer twintig minuten spelen en zit weer bij de wedstrijdselectie.

RTV Oost

Het duel tussen Go Ahead Eagles en Den Bosch is zondag uitgebreid te volgen op Radio Oost en natuurlijk online. Het duel begint die middag om 12.15 uur.