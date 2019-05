Man (59) uit Deurningen opgepakt voor witwassen via ondergronds bankiernetwerk

Een 59-jarige man uit Deurningen is afgelopen dinsdag aangehouden in een witwasonderzoek. De man wordt verdacht van witwassen via een Syrisch ondergronds bankiernetwerk.

De politie heeft in het kader van het onderzoek panden in Enschede en Deurningen doorzocht. Het is niet bekend of daarbij iets in beslag is genomen.

Die aanhouding en doorzoekingen zijn onderdeel van een landelijk onderzoek. Dinsdag is in Den Bosch een 59-jarige man opgepakt. Bij die aanhouding vond de politie 380.000 euro cash.

Eerder in dit onderzoek vonden rechercheurs in auto’s grote hoeveelheden contant geld aan van 70.000 en 53.000 euro. Dit geld is in beslag genomen.