Expeditie Oost: Overijssel viert vakantie ondanks lage temperatuur

"Overijssel en dan vooral Twente is zó mooi dat wij elk jaar te vinden zijn op een van de vele campings in deze provincie", aldus Harry en Aleida Imhof uit Nijverdal.

Harry & Aleida Imhof (Foto: Esther Rikken)

Práchtig hier

We treffen het vrolijke én verliefde stel op een natuurcamping in Beuningen. "We staan hier nu een aantal dagen en genieten volop. Van de rust en de luxe op de camping en van de fantastische fiets- en wandelroutes hier in de omgeving. De Sallandse Heuvelrug is mooi, maar het Twentse coulisselandschap eigenlijk, ik durf het bijna niet te zeggen, nóg mooier", zegt Harry.

Piens ijscokraampje

's Middags stuiten we als Team Expeditie Oost op een ijsjeskraam middenin het Tuindorp in Hengelo. Pien en Renzo zijn bezig met een generale repetitie onder leiding van Frank Boereboom. Boereboom is ijscoverkoper en leert de zesjarigen de fijne kneepjes van het vak.

De generale repetitie (Foto: Esther Rikken)

"Morgen gaan deze jonge ondernemers, op eigen initiatief, ijs verkopen vanaf de stoep van hun woonhuis. Jong ondernemerschap stimuleer ik van harte, dus vandaar dat ik een handje help", aldus de enthousiaste ijsjesverkoper.

Van Playmobil tot echte sorbet

"We spelen altijd graag met Playmobil en dan doen we vaak net alsof we ijs verkopen. Daarom ook het idee om het echt te gaan doen", zegt Pien Verspaget.

Hoe het begon .... (Foto: Esther Rikken)

"Als we héél veel ijsjes gaan verkopen, kopen we van de winst zelf een hele grote sorbet", aldus het enthousiaste vriendje van Pien, Renzo Kuipers.

Nooit te koud...

Weer of geen weer, de kinderen hebben er enorm veel zin in en hopen morgen heel veel ijsjes te verkopen. Iedereen is welkom van 14.00 tot 16.00 uur aan de Van Markenstraat 7 in Hengelo.

Pien's IJscokraampje (Foto: Esther Rikken)