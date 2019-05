Centrum Nijverdal overspoeld met honderden oldtimers

De weergoden zijn de heren van de organisatie goedgezind en dus trokken er én heel veel deelnemers én heel veel bezoekers richting Nijverdal.

Oldtimer Meeting Nijverdal 2019 (Foto: Gerard Hellwich)

Last minute beslissing

"Vanochtend zijn er nog zó ontzettend veel deelnemers 'spontaan' bijgekomen, echt ábsurd. En ja, daar is de prachtige zonnige dag van gisteren en de weersverwachting van vandaag zeker de oorzaak van", aldus Bosch.

"Eigenaren van oldtimers houden niet van slecht weer, funest voor hun auto, dus ja, wij van de organisatie stralen vandaag de hele dag".

Verliefd op de Volkswagen

"Sinds september hebben wij deze Volkswagen Samba. Ik heb hem van mijn man gekregen voor mijn vijftigste verjaardag. Deze oldtimer en ik hebben hetzelfde bouwjaar, 1968. We gebruiken het vehicle als extra, om samen met het gezin leuke dingen te doen. Deze bus bezitten is voor ons als een droom die uitgekomen is", aldus Mariëtte Dekker uit Den Ham.

Mariëtte en Wim Dekker uit Den Ham (Foto: Gerard Hellwich)

Sinds gister oldtimereigenaar

Iets verderop treffen we Gijs die heel stoer zijn Chevrolet start en even goed het gaspedaal intrapt. "Voor deze auto heb ik heel hard gewerkt en heel veel gespaard. Gisteren heb ik hem opgehaald in Lisse en ik ben mega trots. Ja, hoe bijzonder is het dat ik er vandaag al direct mee op de Oldtimer Meeting sta, in mijn eigen woonplaats", aldus de nog jonge Gijs Estié.

Een trotse Gijs Estié (Foto: Gerard Hellwich)

Ruim 350 deelnemers en ontzettend veel publiek kwamen vanmiddag naar Nijverdal, daar waar de Oldtimer Meeting en een koopzondag perfect samenvielen.

Oldtimer Meeting Nijverdal 2019 (Foto: Gerard Hellwich)